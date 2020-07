Brandenburg/H

Zum wiederholten Mal haben sich Unbekannte an Autos in der Neustadt zu schaffen gemacht und sie beschädigt. Sie zerstachen an diesem Mittwoch zwischen 7.30 und 15.20 Uhr die Reifen mehrerer Autos, die auf dem frei zugänglichen Parkplatz der „ Agentur für Arbeit“ in der Kirchhofstraße standen.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, berichtet die Polizei. Da sich die Tat am helllichten Tag ereignete, startet sie einen Zeugenaufruf.

Die Polizei fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann dazu Hinweise geben? Die Polizeiinspektion Brandenburg nimmt sie unter der Telefonnummer 03381/560-0 entgegen. Ein Hinweisformular ist unter: www.polizei.brandenburg.de im Internet zu finden.

Von MAZ