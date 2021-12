Brandenburg/H

Zum Glück haben alle Stadtverordneten in der Sitzung am Mittwoch einen Schoko-Weihnachtsmann auf ihrem Platz vorgefunden. In den konnten sie nach den beiden missratenen Beigeordneten-Wahlgängen kräftig hineinbeißen. Aus Frust, offener oder klammheimlicher Freude darüber, dass der Oberbürgermeister (OB) im Rolandsaal eine scheppernde Niederlage errungen hat.

Wie berichtet möchte Steffen Scheller (CDU) die Rathausspitze ergänzen um zwei Beigeordnete. Diese Posten möchte er, wie zwischen CDU- und SPD-Fraktion vereinbart, mit Thomas Barz (CDU) und Susanne Fischer (SPD) besetzen, ist aber am Mittwoch schon mit dem ersten Wahlvorschlag gescheitert.

Dass die Stimmenzahl beider Fraktionen nicht reichen würde, wusste der Oberbürgermeister. Dass er und seine Rathauskoalition die erforderliche Mehrheit nicht organisieren konnten, zeigt sich am vergangenen Mittwochnachmittag.

Schon der als sicherer geltende Thomas Barz, den auch die AfD noch im Oktober noch über den grünen Klee gelobt hatte, bekommt im zweiten Wahlgang nicht einmal die einfache Mehrheit.

Somit wird er nicht gewählt und SPD-Frau Fischer kann gar nicht mehr antreten. Denn der Rathauschef, die CDU und die SPD ziehen die Notbremse und nehmen die gescheiterte Wahl nun mit ins neue Jahr.

OB Steffen Scheller trifft dieser Ausgang nach eigenem Bekunden unvorbereitet. Er habe die Signale aus den anderen Fraktionen so aufgenommen, dass er mit einem Erfolg rechnete. Auf wen genau er gezählt hat, wird nicht ganz klar.

FDP-Ja-Stimme hilft am Ende nicht

CDU- und SPD-Stadtverordnete sowie womöglich auch der OB haben mit einigen Enthaltungen aus Reihen der Linken gerechnet. Bekommen haben sie in den geheimen Wahlgängen, wenn überhaupt, allenfalls eine linke Enthaltung, womöglich die von Matthias Pietschmann.

Aber auch eine Enthaltung und die Ja-Stimme von Wolfgang Kampmeier (FDP) haben nicht gereicht. Aus den Reihen von SPD oder CDU ist jemand ausgeschert oder hat sich beim Kreuzchen-Machen vertan.

Steffen Scheller äußert sich überrascht darüber, dass im Laufe der Sitzung wieder die Forderung nach einer zusätzlichen und damit vierten Beigeordnetenstelle aus den Fraktionen laut geworden ist, also genau der Erweiterung der Rathausspitze, welche im April angestrebt war und zwei Monate später an dem deutlichen Votum der Stadtverordnetenversammlung (SVV) gescheitert ist.

Der Oberbürgermeister nennt an dieser Stelle keine Fraktion und auch nicht den Namen von Herbert Nowotny. Das ist der FDP-Stadtverordnete, der noch im Juni mit dafür gesorgt hatte, dass die vierte Beigeordnetenposition wieder aus der Brandenburger Hauptsatzung verschwindet.

Nowotny sagt auf Nachfrage, ihn habe nie die vierte Beigeordnetenstelle gestört, wohl aber die Struktur mit zwölf Fachbereichsleitern im Rathaus. Wird das geändert, könne es auch eine zusätzliche Beigeordnetenposition geben.

FDP und CDU haben schon öfter gemeinsame Sache gemacht. Nicht so am Mittwoch. Der FDP-Stadtverordnete Wolfgang Kampmeier (links) stimmt für den CDU-Wahlvorschlag, Herbert Nowotny (sitzend Bildmitte), ebenfalls FDP, dagegen wohl nicht. Quelle: Jürgen Lauterbach

Unter Stadtverordneten bekannt ist, dass aus dem Umfeld der FDP eine Beigeordneten-Kandidatin in Frage käme, die auch das Gefallen der Bündnisgrünen finden könnte. Oder umgekehrt. „Wir haben da niemandem im Auge“, versichert FDP-Mann Nowotny.

Mit Birgit Patz hat sich eine Linken-Politikerin und Stadtverordnete bereits um einen der aktuell in Rede stehenden Beigeordnetenposten beworben und dass die Freien Wähler seit Langem kein Geheimnis aus ihrem Interesse am Mitregieren machen, ist ebenso bekannt wie deren einst benannter Kandidat Uwe Freimuth.

Stadtverordnete der SPD stehen ratlos zusammen, nachdem der CDU-Bewerber Thomas Barz auch im zweiten Wahlgang durchgefallen ist. Foto 22. 12. 2021 Beigeordnetenwahl Brandenburg Havel Rathaus Beigeordnete Stadtverwaltung Susanne Fischer Thomas Barz Carsten Eichmüller Quelle: Jürgen Lauterbach

Zum Mittwoch-Wahldesaster erklären sich nur die Linken schriftlich. Sie beklagen die „heimlichen Aktivitäten der neuen Rathauskoalition in den letzten Tagen“. Sie zählen auf, was geschehen sei: „Massiv wurden einzelne Stadtverordnete bedrängt, anderen wurden unmoralische Angebote gemacht oder Deals aufgezeigt, teilweise gab es falsche Verlautbarungen bzw. wurden Sachverhalte wissentlich falsch dargestellt.“

Andreas Kutsche: „Unschöne Dinge“

Diese Vorwürfe werden der Öffentlichkeit allerdings nur zum Fraß vorgeworfen. Fraktionschef Andreas Kutsche wünscht an der Stelle keine Transparenz, nennt weder Ross noch Reiter, spricht nur von „unschönen Dingen“.

Junge Fraktionskollegen in den Fraktionen der Linken und der Grünen seien zuletzt täglich bedrängt worden. Ins Detail wolle er nicht gehen, auch nicht dem Wahlvolk zuliebe. Das Hin und Her um die Fraktionskollegin Birgit Patz und deren Wahlberechtigung angesichts ihrer Stellenbewerbung deutet er nur an.

Andreas Kutsche, Stadtverordneter der Linken. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Linken hätten klar zu verstehen gegeben, dass mit ihren Stimmen bei den Wahlen nicht zu rechnen ist, sagt Kutsche, so wie vor ihm schon Martina Marx für die Grünen-Fraktion. Sie fordert für das Soziale ausdrücklich eine kompetente Frau, die die Grünen in der SPD-Kandidatin Susanne Fischer an der Stelle nicht sehen.

Konfrontiert mit den Vorwürfen der Linken (Bedrängung, unmoralische Angebote) versichert die SPD-Fraktionschefin Britta Kornmesser, dass sie die Linken lediglich gefragt habe, ob sie mit Ja oder mit Nein stimmen. Sie findet die Forderung nach dem vierten Beigeordneten nach der Vorgeschichte in diesem Jahr ebenso überraschend wie Scheller.

Womöglich lässt sich nur mit dem zusätzlichen Posten eine Mehrheit bei den Beigeordnetenwahlen organisieren. Der Oberbürgermeister wird sich mit einem entsprechenden Zuschnitt an der Verwaltungsspitze und der Ressortverteilung wohl befassen.

Ältestenrat tagt am 10. Januar

Denn am 10. Januar 2022 will der „Ältestenrat“ zusammentreten, der aus den Vorsitzenden aller Fraktionen und dem Rathauschef besteht. Dort soll der Weg besprochen werden, wie sich die Verwaltung an der Spitze aufstellen eine erfolgreiche Wahl vonstattengehen könnte.

Die spannende Frage wird dann aber sein, in welche Richtung das Pendel ausschlagen wird, ob die zusätzliche Beigeordnetenposition eher in Richtung der ungewohnten FDP-Grünen-Konstellation geht oder doch wieder zu den von Dirk Stieger und Norbert Langerwisch maßgeblich geprägten Freien Wählern.

Fischer und Barz waren auch bei der AfD

Rettungsanker für CDU und SPD könnte ansonsten noch die AfD-Fraktion sein. Auch dort haben sich die beiden am Mittwoch nicht zum Zuge gekommenen Kandidaten schon vorgestellt. Das müsste man nicht tun, legte man auf deren Stimmen keinen Wert.

Ein zweites Mal werden sich Barz und Fischer vermutlich nicht von den Stadtverordneten am Nasenring durch den Rolandsaal ziehen lassen. Beide halten zur Stunde noch an ihren Kandidaturen fest, dürften sich aber kaum in ein erneutes Wahlabenteuer begeben wollen. Das zumindest scheint fraktionsübergreifend allen klar zu sein.

Von Jürgen Lauterbach