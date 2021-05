Christine Schwerin hat das Gesundheitszentrum Brandenburg an der Havel verlassen. Dort war sie die Mund-Kiefer-und Gesichtschirurgin. Die Stadt sieht die Patientenversorgung gleichwohl gewährleistet.

