Brandenburg/Havel soll das Arbeitsgericht Potsdam hinzugewinnen

Das Arbeitsgericht in Brandenburg an der Havel soll größer werden. Genauer gesagt, soll es das Potsdamer Arbeitsgericht aufnehmen und mit ihm verschmelzen. So sieht es jedenfalls der Entwurf der brandenburgischen Justizministerin Susanne Hoffmann vor.

Das Justizministerium bestätigt einen Bericht der Märkischen Oder Zeitung zur geplanten Reform der Arbeitsgerichtsbarkeit im Land Brandenburg. Das Ziel besteht darin, künftig mehr an den Orten zu verhandeln, an denen sich die arbeitsrechtlichen Streitigkeiten abspielen.

Ministerin schweigt noch

Das Ministerium hält sich bisher mit Informationen zu dem Vorhaben zurück, zu dem der Landtag noch seine Zustimmung geben müsste. Ministerin Hoffmann möchte sich in der nächsten Woche erst mit den Arbeitsgerichtsdirektoren im Land besprechen, ehe sie die Öffentlichkeit in ihre Pläne einweiht.

Doch ihr Baby hat das Licht der Öffentlichkeit bereits erblickt und wird von verschiedenen Politikern sogleich gehätschelt. Etwa von der hiesigen Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann ( CDU), die sich öffentlich darüber freut, „dass der Standort Brandenburg an der Havel gestärkt wird“ und deren „jahrhundertealte Gerichtstradition“ weiter geführt.

Tiemann freut sich

Zum ersten Mal, so Tiemann, werde eine Behörde aus der Landeshauptstadt Potsdam in eine andere Stadt verlegt. Die frühere Brandenburger Oberbürgermeisterin spielt darauf an, dass nach den derzeitigen Plänen das Potsdamer Arbeitsgericht dem Brandenburger Arbeitsgericht zugeschlagen werden soll.

Das größere Potsdamer käme somit zum kleineren Brandenburger Gericht. In Brandenburg an der Havel arbeiten derzeit vier Richter mit jeweils einer Kammer. In Potsdam gibt es neun Kammern, von denen einige zurzeit nicht besetzt sind.

Aus Justizkreisen ist zu hören, dass die Landesregierung ihre Pläne tatsächlich verfolgt, um dem Eindruck entgegenzuwirken, dass sich die öffentlichen Stellen nur in Potsdam konzentrieren.

Regierungsfraktionen auf Kurs

Zustimmung zu den offenbar nur noch in Details veränderbaren Plänen der Ministerin signalisieren die Fraktionen der Regierungsparteien im Land. Deren gemeinsame Presseerklärung findet sich auf der Internetseite des Justizministeriums, das sich selbst aber nicht zum Thema äußert.

Tina Fischer ( SPD) erwartet eine erhöhte Erreichbarkeit der Arbeitsgerichte. Denn nicht nur an den Arbeitsgerichtsstandorten soll verhandelt werden, sondern auch in der Fläche. „Die Justiz kommt zum Bürger und wir vermeiden zu lange Wege“, so Fischer.

Ihr CDU-Kollege Danny Eichelbaum spricht von mehr Bürgernähe und Gerichtstagen im ländlichen Raum. Als Dritter im Regierungslager lobt Benjamin Raschke ( Bündnisgrüne) den „Zugewinn für die ländlichen Räume“ und das gesparte Geld, wenn die Regierung bisher gemietete Liegenschaften aufgibt.

Gute Nachricht für Justizstandort

Brandenburgs Arbeitsgerichtsdirektor Toralf Engelbrecht hält sich mit einer Bewertung und Stellungnahme zurück. Denn er kenne das Konzept der Zusammenlegung nicht genau genug und wolle das abstimmende Gespräch mit der Ministerin in Potsdam abwarten. Auch Engelbrecht spricht von einer für den Justizstandort Brandenburg an der Havel guten Nachricht.

Mit der absehbaren Vergrößerung in Brandenburg an der Havel wäre auch eine erweiterte Zuständigkeit zu erwarten. Bislang ich das Arbeitsgericht in Magdeburger Straße für die Stadt Brandenburg, das Havelland und Teile des Landkreises Potsdam-Mittelmark zuständig.

Sollten die Pläne umgesetzt werden, kämen außer der Stadt Potsdam auch der komplette Landkreis Potsdam-Mittelmark sowie Teltow-Fläming hinzu.

Erhöhter Raumbedarf

Wie der erhöhte Raumbedarf umgesetzt werden soll, ist noch nicht bekannt. Die halbe vierte Etage des bestehenden Gebäudes dürfte dann nicht mehr ausreichen. Denkbar wäre, dem Arbeitsgericht weitere Räume des Obergeschosses im denkmalgeschützten Landesbehördenhaus zuzuschlagen oder andernorts Platz zu schaffen.

Wenn die amtierende Arbeitsgerichtsdirektorin aus Potsdam in wenigen Jahren in den Ruhestand wechselt, könnte zugleich die Leitungsfrage im künftigen Brandenburger Super-Arbeitsgericht geräuschlos geklärt werden.

Die Ministerin will nach MAZ-Informationen nicht allzu viel Zeit ins Land gehen lassen bei ihrer Reform. Der Landtagsbeschluss und die Umsetzung sind für das nächste Jahr vorgesehen, heißt es.

Von Jürgen Lauterbach