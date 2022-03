Brandenburg/H

An diesem Donnerstag (24. März) wird die Brandenburger Polizei im Rahmen des europaweiten „Speedmarathons“ unter anderem in zwei Straßen in Brandenburg an der Havel und in Bad Belzig überwachen.

Wer zu schnell unterwegs ist, läuft Gefahr, in der Ziesarer Landstraße in Brandenburg an der Havel geblitzt zu werden. In Bad Belzig stehen die Beamten auf jeden Fall an der Freibadstraße in Dippmannsdorf.

Bei den Tempo-Kontrollen stehen besonders schutzwürdige Örtlichkeiten wie Schulen, Kindertagesstätten und Seniorenheime im Fokus. In den genannten Straßen der beiden Städte befinden sich jeweils Schulen, in Brandenburg an der Havel die Krugparkschule, in Bad Belzig die Grundschule Dippmannsdorf an der B102.

55 Tempo-Unfälle 2021 in Brandenburg an der Havel

Den Polizeiangaben zufolge wird in der europaweiten Kontrollwoche zu Tempo-Verstößen und Aggressionsdelikten im Straßenverkehr an diesem Donnerstag zwischen Null und 24 Uhr landesweit die Geschwindigkeit kontrolliert.

Im vergangenen Jahr hat die Polizei nach eigener Statistik in Brandenburg an der Havel 55 Verkehrsunfälle registriert, die hauptsächlich auf Tempoverstöße zurückzuführen waren. Bei diesen Unfällen wurden 36 Menschen verletzt.

Von MAZ-online