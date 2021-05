Brandenburg

Fast vier Millionen Euro will die Stadt Brandenburg an der Havel in diesem Jahr mit Grundstücksverkäufen noch einnehmen. Das geht aus einer Liste hervor, die das Rathaus den Brandenburger Stadtverordneten zur Verfügung gestellt hat und die öffentlich einsehbar ist.

Erstellt hat die Verkaufsliste die städtische Angelika Köhler, die das zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM) der Stadt leitet. Danach gefragt hatte die Linken-Fraktion.

Die Linken-Politiker machen sich politisch dafür stark, dass städtische Grundstücke wenn möglich nicht verkauft, sondern in Erbpacht vergeben werden. Vorbild dafür ist unter anderem Potsdam.

Zustimmung der Stadtverordneten

3,88 Millionen Euro ist die Summe, welche die Stadt in diesem Jahr durch Grundstücksverkäufe erzielen könnte. Davon hat GLM mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung (SVV) oder des Hauptausschusses bereits vier Flächen in der Innenstadt vermarktet.

Der Verkauf des 2300 Quadratmeter Filetgrundstückes in der Mühlentorstraße 18, direkt neben der Homeyenbrücke, an die Potsdamer Böhm-Gruppe spülte 800.000 Euro in die Stadtkasse. Dort sollen Wohnungen in bester Lage entstehen.

Rund 1,05 Millionen Euro erlöste das städtische Liegenschaftsmanagement mit dem Verkauf von vier Baufeldern in der Packhofstraße und Eichamtstraße. Die Stadtverordneten hatte den Eigenbetrieb bereits im Jahr 2019 dazu ermächtigt.

Vier Baufelder in der Packhofstraße

Das Baufeld in der Packhofstraße 25 hat sich die Böhm-Gruppe gesichert für 183.000 Euro, die anderen Grundstücke sind für 870.000 Euro an Investor Florian Grotmann gegangen.

Das große Eckgrundstück Packhofstraße/Eichamtstraße soll mit vier großen Wohngebäude bebaut werden, die vier und fünf Etagen plus aufgesetztem Staffelgeschoss haben. Doch ein genehmigungsreifer Bauantrag ist noch nicht gestellt.

Nur etwa 500 Meter entfernt vom Hauptbahnhof Brandenburg hat die Stadt in der Werderstraße ein knapp 6000 Quadratmeter großes Grundstück mit einer Baufläche für ein Mehrfamilienhaus und einer großzügigen Freifläche verkauft. Der Hauptausschuss stimmte der Vermarktung zu, die 370.000 Euro an Einnahmen einbrachte.

15 Baugrundstücke

Zum Verkauf durch die Stadt stehen in diesem Jahr 15 Baugrundstücke. Vier davon befinden sich in der Krakauer/Mötzower Vorstadt und sollen in Summe rund 375.000 Euro einbringen.

Für Baugrundstücke sind im Schmöllner Weg auf der Eigenen Scholle für zusammen 435.000 Euro zu haben, drei weitere in Neuendorf für 73.000 Euro, zwei in Kirchmöser für gut 200.000 Euro und eines für 100.000 Euro auf dem Görden.

Hinzu kommen vier Gewerbegrundstücke in Kirchmöser, die für 100.000 Euro den Eigentümer wechseln sollen sowie ein Gewerbegrundstück auf dem Görden, das für 21.000 Euro zu haben ist.

Alternative Erbbaupacht

Schließlich ist noch der Verkauf von Arrondierungsflächen vorgesehen, der zusammen mit Erlösen aus Entschädigungen für Wegerechte und Baulasten etwas weniger als 50.000 Euro Einnahmen bringen soll.

Angelika Köhler weist darauf hin, dass sich bei der Vergabe von Erbbaurechten die Struktur der Erträge ändern würde. Statt der einmaligen Erträge erhielte die Stadt dann den regelmäßig zu entrichtende Erbbauzins.

Grundstücke der Stadt werden regelmäßig öffentlich ausgeschrieben. Bei Grundstückspreisen über 100.000 Euro muss der städtische Hauptausschuss zustimmen. Wird es teurer als 500.000 Euro, sind alle Stadtverordneten gefragt.

Von Jürgen Lauterbach