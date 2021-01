Brandenburg/Havel: vom Kopf einer Verbrecherbande zum Familienvater

Brandenburg/H

Menschen können sich ändern. Den Beweis will ein 41 Jahre alter Mann vor der 5. Strafkammer des Landgerichts Potsdam antreten. Bis zum 26. Januar 2021 wollen sich die Richter ein Bild von dem Angeklagten machen.

Benjamin H. soll an 40 Einbrüchen in Brandenburg an der Havel und an vielen anderen Orten in den Bundesländern Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt beteiligt gewesen sein. Der Angeklagte soll vor mehreren Jahren Kopf und Lenker eine Diebesbande gewesen sein.

Bürgerliche Existenz

Der gebürtige Berliner möchte seine inzwischen aufgebaute bürgerliche Existenz nicht mehr aufgeben. Er scheint seine kriminelle Vergangenheit hinter sich gelassen zu haben und mit seinen beiden drei und fünf Jahre alten Kinder ein echter Familienvater geworden zu sein.

Doch die Vergangenheit holt den Mann nach rund fünf Jahren in dem aktuellen Strafverfahren ein. In wechselnder Besetzung soll die von Benjamin H. geführte Bande eine große Serie von Straftaten begangen haben, um mit der Beute seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Einbrüche, Raub, Diebstahl, Computerbetrug, Bandenhehlerei lauten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Potsdam. Der Oberstaatsanwalt benötigt fast eine halbe Stunde, um alles aufzuzählen, was Benjamin H. vorgeworfen wird.

Tresore geknackt, Autos gestohlen

Die Täter haben laut Anklage unbefugt Geld von fremden Konten abgehoben, Autos gestohlen, Tresore geknackt, Smartphones verhökert und eine Firma um ihre Computer und Fotoapparate erleichtert.

Im Asklepios-Klinikum Brandenburg an der Havel sind Mitglieder der Bande durch ein Kellerfenster eingebrochen. Dann sind sie in fünf verschlossene Kellerräume eingedrungen und auf einen Tresor gestoßen. Ihn zu knacken gelang ihnen allerdings nicht.

Tatorte gegoogelt

Der Staatsanwaltschaft zufolge hat Benjamin H als Kopf der Bande die Taten geplant und mögliche Tatorte gegoogelt und ausgekundschaftet haben. Mutmaßlich hat er sich auch um den Absatz der Beute gekümmert, weil er über entsprechende Kontakte verfügt habe.

Die vorgeworfenen Taten reichen zurück in die Zeit zwischen September 2014 und August 2016. Die Verzögerung bis zum Prozess ist nicht dem Angeklagten anzulasten. Es heißt, er habe frühzeitig mit den Behörden kooperiert.

Obwohl dem Mann eine lange angesichts der vielen Taten und des hohen Schadens leicht eine mehrjährige Haftstrafe drohen könnte, möchte der Angeklagte eine Bewährungsstrafe erreichen.

Bisher keine Zugeständnisse

Bisher war die Staatsanwaltschaft in früheren Verständigungsbemühungen zu Zugeständnissen in dieser Richtung nicht bereit. Sechs Jahre Gefängnis standen im Raum. Doch inzwischen scheint eine Bewährungsstrafe nicht mehr ganz ausgeschlossen.

Die positive Entwicklung von Benjamin H., seine Geständigkeit und der Umstand, dass die Taten so lange zurückliegen, könnten Richter und Staatsanwalt gnädig stimmen. Entschieden wird darüber nach der Beweisaufnahme. Am 26. Januar könnte das Urteil gesprochen werden.

