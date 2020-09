Brandenburg an der Havel

Tausende Brandenburger verlieren nach der Wende ihre Jobs im Stahlwerk. Die dort eingesetzten Siemens-Martin-Öfen sind nicht mehr wettbewerbsfähig, ein Wandel Pflicht. „Mir war vollkommen klar, dass es Massenentlassungen geben wird. Die deutsche Stahlindustrie befürwortete eine Privatisierungswelle und so wurden Prozesse in Gang gesetzt, die nicht mehr aufzuhalten waren“, sagt Wolfgang Orphal, der erste in der Wendezeit gewählte Betriebsratsvorsitzende des ehemaligen Stahl- und Walzwerkes.

Anfang der 1990er Jahre sucht die Treuhand Käufer für die fünf größten Stahlwerke im Land Brandenburg, auch in der Havelstadt. Riva – ein italienisches Familienunternehmen – verspricht, langfristig 1800 Stellen zu erhalten. Gegenüber dem ausländischen Investor gibt es mehrere Vorurteile, doch das Angebot überzeugt.

Jahre des Umbruchs

Für die Menschen in der Havelstadt sind es Jahre des Umbruchs. Denn nach der Stilllegung des Altwerkes und der Walzenstraßen müssen sich rund 9000 Mitarbeiter nach neuen Jobs umsehen. Inmitten dieser Veränderungen, entsteht im Februar 1992 die „Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung Brandenburg“ mbH (Gabs). Dort dokumentieren ehemalige Stahl- und Walzwerker die Technologie der Stahlerzeugung mit dem Siemens-Martin-Ofen. Sie haben die Hoffnung, einen der Öfen zu erhalten und ihn in ein neu zu errichtendes Museum zu integrieren.

ABM dokumentiert die auslaufende Produktion

Der Wirtschaftshistoriker Gerd Henninger erarbeitet ein Konzept, durch das die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) „ Industriemuseum Brandenburg an der Havel“ bewilligt wird. 24 Beschäftigte dokumentieren die auslaufende Produktion mit der Video- und Fotokamera, sammeln Gegenstände und Dokumente des Betriebsgeschehens.

Im Mai 1992 kauft die Riva-Gruppe die Industrieanlage von der Treuhand, einen Monat später übernimmt die Historikerin Sieglinde von Treskow die wissenschaftliche Leitung im ABM-Projekt. Das Handwerkergebäude des Stahlwerks dient als erste Unterkunft.

„Jeder musste für sich schauen, wie es weitergeht“

Immer wieder ist die Maßnahme durch Kürzungen der Zuschüsse bedroht, wie Anfang 1993. Die Stimmung ist angespannt, denn die Produktion im Altwerk mit den Siemens-Martin-Öfen und Walzwerken endet. „Das war für viele Menschen eine völlig neue Situation. Jeder musste für sich schauen, wie es weitergeht“, sagt Sieglinde von Treskow. Viele Mitarbeiter resignierten deshalb und hatten wenig Verständnis für die Bemühungen des Museumsteams. Auch Wolfgang Orphal war damals skeptisch.

Das Team des ABM-Projekts versuchte, dieser Stimmung entgegenzuwirken, und beteiligte Stahl- und Walzwerker. Die Museumsmitarbeiter appellieren: „Unterstützt uns auch weiterhin bei der Bewahrung und Sicherstellung aller Zeugnisse, die zu unserer Betriebsgeschichte gehören – 80 Jahre Stahl aus Brandenburg dürfen nicht vergessen werden“. Der Erfolg dieser Aufrufe ist schlecht nachprüfbar.

„Buhmann“ für die Stilllegung 1993

Die endgültige Stilllegung 1993 beschäftigt Sieglinde von Treskow bis heute. „Die Stahlwerker sind hier hergegangen und haben ihre Arbeitsplätze abgebaut. Diese emotionale Stimmung war spürbar. Wir waren dann noch der Buhmann dafür“, sagt die Historikerin.

Weitergemacht mit Förderverein

Doch sie gibt nicht auf, gründet im März 1994 den Förderverein „Stahlmuseum Brandenburg an der Havel“. 1996 fällt eine Entscheidung, die bis heute nachwirkt. Der „Siemens-Martin-Ofen XII“, das technische Denkmal bleibt erhalten. Vier Jahre später übernimmt der Förderverein „Stahlmuseum Brandenburg an der Havel“ e.V. die Trägerschaft. Damit sind seine Akteure allein für den Betrieb und Unterhalt des Museums verantwortlich und zugleich Arbeitgeber. Heute ist das Industriemuseum beliebter Ort für Konzerte, Ausstellungen und Lesungen, im vergangenen Jahr kamen 22 000 Besucher.

Heute 730 Stahlwerker in Brandenburg an der Havel

Wolfgang Orphal stand dem Projekt früher skeptisch gegenüber. Heute sieht er die Entwicklung des Stahlwerksgeländes und Industriemuseums als Erfolgsgeschichte „Es gab damals keine Alternative für das Stahlwerk. Ich würde zu 99,9 Prozent alles wieder genauso machen, trotz Anfeindungen und der schwierigen Lage. Die Stahlproduktion in Brandenburg besteht noch, bei Riva arbeiten mehr als 730 Kollegen. Und fürs Museum ist es ein Glücksfall, dass Leute wie Sieglinde von Treskow dafür gekämpft haben. Welches Museum in dieser Stadt lockt schon so viele Besucher an“ sagt der Brandenburger.

Sieglinde von Treskow hat das Industriemuseum von 1992 bis 2014 geleitet, dann folgt Marius Krohn. Der 40-Jährige ist bis heute beeindruckt, aus welcher Perspektive das Museum entstanden ist und bewahrt diesen Teil der Brandenburger Stadtgeschichte. „Wie aus diesem Chaos ein endgültiges Konzept wurde und dass wir dieses dann umgesetzt haben, ist heute schwer zu beschreiben. Fakt ist: Wir haben alle gemeinsam daran gearbeitet und deshalb haben wir wahrscheinlich die Kraft nicht verloren“, sagt Sieglinde von Treskow, die einmal im Monat das Industriemuseum besucht. Auch Wolfgang Orphal schaut regelmäßig vorbei. „Es ist die beste Möglichkeit, etwas aus der Vergangenheit mitzunehmen“, sagt der 67-Jährige.

Von André Großmann