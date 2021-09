Brandenburg/H

Es ist ein ungewöhnlicher Vorgang, der sich in dieser Woche in der Stadt ereignete. Oder können Sie sich daran erinnern, wann das letzte mal eine Fraktion einem Oberbürgermeister damit gedroht hat, ihn in seiner Amtszeit zu stürzen? Lassen Sie sich helfen: Die letzten beiden OB, die sich vor Steffen Scheller damit herumschlagen mussten, waren Helmut Schliesing und sein Nachfolger Helmut Schmidt (beide SPD) um die Jahrtausendende herum.

Dem vorausgegangen waren lange Schlammschlachten – die damals von der CDU ausgingen. Und auch wenn die Abwahlen erfolglos blieben, ebneten sie doch den Weg für die CDU, die nun auch seit fast 20 Jahren den OB stellt. Nun hat der Fraktionschef der Freien Wähler laut darüber nachgedacht, OB Steffen Scheller (CDU) aus dem Amt wählen zu lassen.

FW werden wohl nicht mehr gebraucht

Die Vorwürfe des Freien Wählers, der sich vor 24 Monaten noch als geborener Bündnispartner der CDU sah: In der Stadt gehe nichts voran, es fehlten Visionen, die Lethargie, die Bürokratie und die unzureichend digitalisierte Verwaltung im Corona-Modus würden jede Entwicklung lähmen. Nun ist ja klar, warum Stieger alle Rück- und Nachsicht fahren lässt.

Er hat erkannt: In der Rathausspitze plant man nicht mehr mit den Freien Wählern, wenn es darum geht irgendwann eine Stadtregierung zu formen. Schon weil man die fünf FW-Stadtverordneten nicht braucht für eine SVV-Mehrheit. Aber ist seine Kritik deshalb völlig aus der Luft gegriffen? Kaum. In der Lokalpolitik der Stadt Brandenburg lässt sich im Kleinen nachvollziehen, was im Großen in der Republik vorgelebt wird.

Politik und Bevölkerung sind gleichermaßen träge

Ein Gestaltungswillen ist kaum erkennbar, die Köpfe scheinen austauschbar (Wo endet Opposition, wo beginnt Regierung?), Aufbruchstimmung sucht man vergebens und findet das Gegenteil: Defätismus allerorten. Wo ist sie geblieben, die Lust am Aufbruch, an der Umgestaltung? Wo sind die Menschen, die hoffnungsvoll die Ärmel hochkrempeln, um Altes zu verdrängen und Neues zu schaffen?

Es sind nicht die bevorstehende Bundestagswahl, der Corona-Blues oder die bleierne Schwere des Verwaltungshandelns, die das Klima vergiften. Nein, es sind die Trägheit und Sattheit der Politik und der Bevölkerung, die Stadt und Land lähmen. Man mag es kaum glauben: Da fordert ein Fraktionschef den Kopf des OB. Und was passiert? Nichts! Keine CDU-Kreischefin oder ein CDU-Fraktionschef ergreifen das Wort oder weisen das brüskiert zurück. Schulterzucken. Bei Partnern und Gegnern.

Was wären die Alternativen?

Während die Welt im Umbruch ist, hängen Stadt und Land schlaff herum und beschwören den Zauber des Damals. Friedrich Merz, der diese Woche die Stadt besuchte, hat Recht: Wenn das Land (das seine CDU seit 16 Jahren regiert) so weitermache, sei jetzt die Spitze des Wohlstandes erreicht.

Aber was ist die Alternative? Hier in der Stadt und im Bund? Was ist übrig von der großartigen Organisation eines Gemeinwesen, wenn Regieren zumeist Verwalten bedeutet und nur wenig noch etwas an Aufbruch erinnert?

Tausende schauen kopfschüttelnd zu, wenn Themen wie ein neuer Schulstandort, eine Umgehungs-Spange oder ein schlecht funktionierender Bürgerservice das Blut in Wallung bringt.

Fast jeder fragt sich, wie man hunderte Schüler über den dicht befahrenen Mühlendamm treiben kann, um jetzt eine Brücke zu reparieren, wo doch der Mühlendamm in wenigen Monaten voll gesperrt wird und dann dort der Schulweg sicher wäre. Dieses fehlende Gespür, dieses Desinteresse am Realen kann man nicht allein am Rathaus fest machen.

Brandenburg – so wichtig wie Berlin

Das ist auch Folge der Duldsamkeit und der fehlenden Bereitschaft, sich für das Gemeinwesen, für seine Stadt Brandenburg zu engagieren. Wer einmal in einem Hauptausschuss oder eine SVV komplett verfolgt, könnte eine Ahnung davon bekommen, wie weit sich Lokalpolitik – egal aus welchem Lager – vom normalen Denken, Fühlen und Begreifen der Leute auf der Straße entfernt hat. Das zu ändern wird mindestens ebenso wichtig sein wie die Frage, wer künftig im Kanzleramt sitzt. Oder sogar wichtiger.

