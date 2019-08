Brandenburg/H

Besorgte Passanten riefen am Mittwochmittag die Polizei zum Heinrich-Heine-Ufer. Dort lag ein Mann mit Sweatjacke und langer Hose bekleidet in der prallen Sonne bäuchlings auf dem Rasen. Polizisten sprachen den Mann an. Der wurde daraufhin munter. Er fing sofort an, in aggressivem Ton zu brüllen und ging mit geballten Fäusten auf die Beamten los.

Trotz mehrfacher Versucher ließ sich der Mann nicht beruhigen. Die Polizisten brachten ihn schließlich mit einfacher Gewalt zu Boden und legten ihm Handschellen an. Selbst im Liegen spuckte und trat er weiter gegen die Beamten. Mit einem Spuckschutz über dem Kopf kam der Mann schließlich in Polizeigewahrsam

Von MAZ