Brandenburg/H

„Was hat die Welt davon, dass es mich gibt?“ Bereits seit Jahrtausenden zerbrechen sich Philosophen und Gelehrte den Kopf darüber, was der tiefe Sinn des Lebens ist. Auch Holger Hiestermann hat sich diese Frage immer wieder gestellt – und für sich eine klare Antwort gefunden: „Ich möchte so leben, dass ich anderen Menschen etwas von dem Glück, dass ich im Leben gehabt habe, zurückgeben kann.“

Glück: Das bedeutet für den 59-jährigen Mann aus Brandenburg an der Havel nicht etwa, eine steile Berufskarriere zu haben, oder ein teures, schnelles Auto. Glück ist für Holger Hiestermann in erster Linie, genügend Zeit zu haben, sich für andere Menschen einzusetzen – und für eine solidarische Gesellschaft zu kämpfen.

Einsatz für eine solidarische Gesellschaft

„Es ist doch kompletter Zufall, dass ich in Deutschland und damit in einem Land geboren wurde, in dem es genug zum Essen gibt und niemand vor Hunger fliehen muss“, sagt Holger Hiestermann. Er redet energisch. „Der Mehrheit der Menschen auf der Welt geht es nicht so gut.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen und die Missstände dahinter anzuprangern– das hat sich der großgewachsene Mann mit dem schmalen, weißen Ziegenbart zur Lebensaufgabe gemacht. Seitdem er aufgrund von Krankheiten nicht mehr seinen gelernten Beruf als Informatiker ausüben kann und Frührente bezieht, ist Holger Hiestermann „Vollzeitaktivist“, wie er selbst über sich sagt.

Holger Hiestermann ist Brandenburger Kreischef der Satirepartei Die Partei. Quelle: Jérôme Lombard

Engagement bei der Satirepartei Die Partei

Seine Aktivisten-Liste ist lang: Holger Hiestermann ist bei der zivilgesellschaftlichen Aktion „Seebrücke“ dabei, die sich gegen die Kriminalisierung von Seenotrettung im Mittelmeer und für eine andere EU-Einwanderungspolitik engagiert. Er ist im Beirat der Geflüchteten in den Brandenburger Übergangswohnheimen aktiv und hat mit „Open Dreams“ gerade erst einen neuen Verein ins Leben gerufen, der geflüchtete Menschen in Brandenburg bei der Integration unterstützt.

Bei der gemeinnützigen Initiative „Team Kleiderursel“ packt Holger Hiestermann tatkräftig mit an. Auch parteipolitisch ist der „Vollzeitaktivist“ aktiv – in der Satirepartei Die Partei. 2020 war Holger Hiestermann an der Gründung des Kreisverbandes in Brandenburg an der Havel beteiligt.

Den Landesverband wieder näher zusammenbringen

Seitdem ist er Kreischef der Brandenburger Polit-Satiriker. Sein Ziel: Bei den nächsten Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung möglichst viele Sitze im Stadtparlament zu erringen. Rund 20 aktive Parteimitglieder in Brandenburger unterstützen ihn dabei.

Und Holger Hiestermann hat noch viel mehr vor mit der 2004 von dem damaligen Chef des Satireblatts „Titanic“ geründeten Partei-Truppe: Als gerade erst gewählter Generalsekretär des Partei-Landesverbandes will der Brandenburger zwischen Realos und Hard-Core-Satirikern vermitteln und für Einheit sorgen – bei rund 1000 Mitgliedern gar nicht so eine leichte Aufgabe.

Politisches Engagement beflügelt: Holger Hiestermann aus Brandenburg an der Havel. Quelle: privat

Gespräche mit allen – außer mit Rechtsaußen

„Ich bin davon überzeugt, dass man mit Satire und dem Ansatz, den Finger in die Wunden der etablierten Partei zu legen, etwas gegen die Politikverdrossenheit tun kann“, sagt Holger Hiestermann. Bei Linken, Grünen, FDP, SPD und CDU gebe es gute, engagierte Leute. Für ihn selber waren die Etablierten aber immer irgendwie zu „verstaubt“. Deshalb also Die Partei. „Ich will mit Satire Realpolitik betreiben.“

Wichtiger Bestandteil von Holger Hiestermanns Realpolitik ist der Kampf gegen Rechts. „Ich kann mit Leuten aller Parteien und Couleur – nur mit Querdenkern und Parteigängern von AfD und Basis habe ich ein echtes Problem.“ Mit Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten und andere aus welchem Grund auch immer diskriminieren wollen, gebe es für ihn keine gemeinsame Gesprächsgrundlage.

„Was hat die Welt davon, dass es mich gibt?“ Der „Vollzeitaktivist“ Holger Hiestermann hat diese philosophische Frage zu seinem Lebensmotto gemacht. „Gemeinsam mit anderen tollen Menschen dafür zu kämpfen, dass die Welt ein Stück gerechter wird, macht auch einfach eine Menge Spaß“, sagt er. Und dass im Spaß immer auch echtes Glück verborgen liegt, das würde wahrscheinlich auch jeder Philosoph unterschreiben.

Von Jérôme Lombard