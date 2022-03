Brandenburg/H

6,16 Millionen Erwachsene waren im vergangenen Jahr in Deutschland überschuldet. Knapp 9000 davon leben in Brandenburg an der Havel. Das Unternehmen Creditreform hat an diesem Donnerstag seinen Schuldneratlas für das Jahr 2021 vorgelegt und dabei eine Reihenfolge aufgestellt, wo in Deutschland die meisten und die wenigsten Menschen mehr Ausgaben als Einnahmen haben.

In Brandenburg an der Havel ist jeder Siebte überschuldet. Mit einer Überschuldungsquote von 14,5 Prozent belegt die Stadt den 386. Platz unter 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Brandenburg an der Havel arm dran

Auch verglichen mit den anderen Städten und Kreisen im Land Brandenburg ist Brandenburg an der Havel besonders arm dran. Die Überschuldung im Umland und auch im Hohen Fläming ist den aktuellen Angaben von Creditreform zufolge deutlich geringer. Für den Landkreis Potsdam-Mittelmark weist der Anbieter von Wirtschaftsinformationen eine Überschuldungsquote von nur rund 6,5 Prozent aus.

Was bedeutet Überschuldung? Überschuldung liegt vor, wenn der Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen kann und ihm zur Deckung seines Lebensunterhalts weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Creditreform: „Die zu leistenden Gesamtausgaben sind höher als die Einnahmen.“ Überschuldete Menschen bekommen sogenannte Negativmerkmale. Dazu gehören juristische Sachverhalte wie Daten aus den amtlichen Schuldnerverzeichnissen, die Nichtabgabe der Vermögensauskunft (eidesstattliche Versicherung, Privatinsolvenzen) sowie unstrittige Inkasso-Fälle von Creditreform gegenüber Privatpersonen und nachhaltige Zahlungsstörungen. Über die deutschlandweit sinkenden Überschuldungsquoten in Coronazeiten wundert sich auch Creditreform. Patrik-Ludwig Hantzsch leitet deren Wirtschaftsforschung. Nach seinen Worten stützen „die andauernden staatlichen Hilfsmaßnahmen, insbesondere das Kurzarbeitergeld und die Überbrückungshilfen, massiv die Unternehmen und damit auch Arbeitsplätze und Verbraucher“. Creditreform verfügt eigenen Angaben zufolge über die weltweit größte Datenbank deutscher Unternehmen.

Selbst die Städte Frankfurt an der Oder und Cottbus stehen mit etwa über 10 Prozent deutlich besser da als Brandenburg an der Havel. Bremerhaven bildet mit 20 Prozent Überschuldung das Schlusslicht. Am besten steht

Überschuldung in Brandenburg an der Havel rückläufig

Immerhin ist die Überschuldung von Erwachsenen in Brandenburg an der Havel im Vergleich zu den Vorjahren erkennbar zurückgegangen. Allerdings trifft das auf alle Städte und Kreise Deutschlands zu. Creditreform gewährt der MAZ exklusiv einige Einblicke in Daten, die ansonsten nicht allgemein veröffentlicht werden.

Sie machen deutlich, dass es bei der Überschuldung innerhalb der Stadt und auch im Umland deutliche Unterschiede gibt.

Unterschiede zwischen Stadt- und Ortsteilen Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform schlüsselt die Quoten der Überschuldung auch nach Postleitzahlen (PLZ) auf. Daraus ergibt sich das folgende Bild für die Bevölkerung ab 18 Jahren im Jahr 2021. Altstadt und Nord (PLZ 14770): 18,8 Prozent der Männer sind überschuldet und 12 Prozent der Frauen. Görden und Hohenstücken (PLZ 14772): 21,7 Prozent der Männer sind überschuldet und 13 Prozent der Frauen. Kirchmöser, Plaue, Mahlenzien (PLZ 14774): 10,6 Prozent der Männer sind überschuldet und 7,5 Prozent der Frauen. Neustadt, Dom und übrige Ortsteile (PLZ 14776): 15 Prozent der Männer sind überschuldet und 9,4 Prozent der Frauen. Im Umland von Brandenburg an der Havel und im Hohen Fläming ergibt sich das folgende Bild für 2021. Beetzsee: 7 Prozent der Männer sind überschuldet und 4,8 Prozent der Frauen. Wusterwitz: 9,2 Prozent der Männer sind überschuldet und 5,6 Prozent der Frauen. Ziesar: 13,3 Prozent der Männer sind überschuldet und 12,4 Prozent der Frauen. Kloster Lehnin: 8,8 Prozent der Männer sind überschuldet und 6 Prozent der Frauen. Havelsee: 10,5 Prozent der Männer sind überschuldet und 7 Prozent der Frauen. ZW: Die Daten im Hohen Fläming Bad Belzig: 9,7 Prozent der Männer sind überschuldet und 7,4 Prozent der Frauen. Brück: 8,6 Prozent der Männer sind überschuldet und 6,6 Prozent der Frauen. Niemegk: 9,8 Prozent der Männer sind überschuldet und 6,5 Prozent der Frauen. Wiesenburg: 11,1 Prozent der Männer sind überschuldet und 7 Prozent der Frauen. Görzke: 8,6 Prozent der Männer sind überschuldet und 6,2 Prozent der Frauen. Treuenbrietzen: 8,9 Prozent der Männer sind überschuldet und 6 Prozent der Frauen.

Die meisten Schulden im Alter von 30 bis 49

So häufen in Brandenburg an der Havel verhältnismäßig viele Menschen in der Altersgruppe zwischen 30 und 49 Jahren Schulden an: Fast 23 Prozent nach den Erhebungen der Creditreform. Am wenigsten Geldsorgen haben demnach die über 70-Jährigen.

Große Unterschiede lassen sich feststellen zwischen Frauen und Männern in der Stadt. Etwa 16,5 Prozent der erwachsenen Brandenburger sind überschuldet, aber nur 10,5 Prozent der erwachsenen Frauen.

Wichtige Gründe für Überschuldung

Wichtigste Auslöser für Überschuldung sind nach Einschätzung der Creditreform-Experten Arbeitslosigkeit, Trennung, Scheidung oder Tod, Erkrankung Sucht oder Unfall, eine unwirtschaftliche Haushaltsführung, eine gescheiterte Selbstständigkeit und ein langfristiges Niedrigeinkommen.

Von Jürgen Lauterbach