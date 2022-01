Brandenburg /H

Die Jüdische Gemeinde in der Havelstadt hat im vergangenen Jahr rund 35.600 Euro für neue Sicherheitsmaßnahmen an ihrem denkmalgeschützten Gemeindehaus in der Großen Münzenstraße erhalten.

Das haben Brandenburgs Kulturstaatsministerin Manja Schüle (SPD) und Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) in einer gemeinsamen Pressemitteilung zur 39 Millionen Euro für Sicherung, Sanierung und Restaurierung von Denkmalen ausgegeben.Mehr Schutz nach Halle-AttentatDie verstärkten baulichen Schutzmaßnahmen an dem Brandenburger Gemeindehaus, dessen Grundstruktur aus dem Jahr 1830 stammt, waren nach notwendig geworden.

Mehr Schutz nach Halle-Attentat

„Die Polizei ist nach dem schrecklichen Anschlag in Halle auf uns zugekommen, um gemeinsam für mehr Sicherheit und Schutz zu sorgen“, sagt der Gemeindevorsitzende Feliks Byelyenkov. Bei den nun erfolgten Maßnahmen würde es sich primär um bauliche Veränderungen an den Fenstern und Türen des Gemeindehauses handeln, damit diese besser gegen mögliche Einbrüche geschützt sind.

Im Einzelnen handelte es sich um den Einbau durchschusshemmender Vorsatzfenster im Erdgeschoss des Gebäudes, die Anbringung durchwurfhemmender Scheiben in den Fenstern der oberen Geschosse sowie die Installierung und Verstärkung einbruchssicherer Türen.

Das Gemeindehaus in der Großen Münzenstraße wurde baulich sicherer gemacht. Quelle: Heike Schulze

Weitere Präventionsmaßnahmen gefordert

„Wir leben leider in einer Welt, in der es nach wie vor Antisemitismus und Hass auf Juden gibt“, sagt Byelyenkov auch mit Blick auf die jüngsten Ereignisse im US-Bundesstaat Texas. Am Samstag hatte ein offenbar islamistisch motivierter Attentäter in der Stadt Colleyville Gottesdienstbesucher in der Beth Israel Synagoge über viele Stunden als Geiseln festgehalten, ehe er von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei erschossen wurde.

„Auch in Brandenburg gibt es Antisemiten“, sagt Byelyenkov. Seine Gemeinde mit aktuell etwa 100 Mitgliedern sei in der Vergangenheit schon öfter Ziel rechtsextremistischer und fremdenfeindlicher Aktionen gewesen.

Mit den nun umgesetzten neuen Schutzmaßnahmen für das Gemeindehaus zeigt sich Byelyenkov insgesamt zufrieden. „Unser Gemeindehaus steht in großen Teilen unter Denkmalschutz, weswegen bauliche Neuerungen nicht ganz einfach umzusetzen sind.“ Für die Zukunft wünscht sich der Gemeindesprecher weitere Maßnahmen, wie etwa Überwachungskameras an der Außenfassade und Alarmanlagen. „Sicherheitskameras wären als präventive Maßnahme sicherlich eine gute Idee.“

Das jüdische Gemeindehaus in der Großen Münzenstraße steht in großen Teilen unter Denkmalschutz. Quelle: Heike Schulze

Sicherheit ist finanzielle Belastung für Gemeinden

Auch die Bundesregierung hat nach dem Anschlag von Halle das Budget für bauliche Sicherheitsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen im Land erhöht. Insgesamt 22 Millionen Euro hatte der damalige Innenminister Horst Seehofer (CSU) im September 2020 aus Mitteln des Ministeriums freigesetzt, um die Gemeinden im Land besser schützen zu können.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat wiederholt betont, dass die Ausgaben für Sicherheit für die jüdischen Gemeinden in Deutschland häufig eine erhebliche finanzielle Belastung darstellten. „Der Anschlag von Halle hat uns jedoch drastisch vor Augen geführt, dass das jüdische Leben massiven Schutz braucht“, so Schuster.

Von Jérôme Lombard