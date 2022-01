Brandenburg / H

„Was willst Du in Deinem Leben einmal mit Deinem Studium und der Philosophie machen?“ Matthias Schulz kann nicht sagen, wie oft er diese Frage mit ihrem leicht vorwurfsvollen Unterton schon von Bekannten und Familienangehörigen gehört hat – vor allem am Anfang seines Studiums, als er sich frisch für die Philosophie als wissenschaftliche Fachrichtung entschieden hatte.

„Inzwischen haben sich alle damit abgefunden, weil sie wissen, dass Philosophie einfach das ist, wofür ich brenne und was ich machen möchte“, sagt er bestimmt und mit einem Lächeln im Gesicht. Matthias Schulz, 31 Jahre alt, widmet sich seit knapp drei Jahren dem Studium der „Mutter aller Wissenschaften“ im Master an der Universität Potsdam. Vorher hat er schon im Bachelor Philosophie und Germanistik in Leipzig studiert.

Teure Mieten in Potsdam führten nach Brandenburg

An seinem Studienort in der Landeshauptstadt wohnen wollte der gebürtige Dessauer aber nicht. „Die Mieten sind in Potsdam sehr hoch, als Student findest Du höchstens noch etwas am Stadtrand.“ So viel die Entscheidung schnell auf die nahe Havelstadt – in die sich Zuzügler Matthias Schulz schnell verliebt hat. „In Brandenburg ist vieles fußläufig erreichbar, ich bin schnell in Potsdam und die Altstadt mit der Havel ist wunderschön“, schwärmt er.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zusammen mit seiner Freundin wohnt der Student in einer geräumigen Zweizimmerwohnung im Brandenburger Stadtkern – mit einer Miete, die für das junge Paar „total in Ordnung geht“.

Zeit für die großen Lebensfragen

Am Philosophiestudium reizen Matthias Schulz die großen Lebensfragen und das Nachdenken über sie. Die Vogelperspektive der Philosophie auf die Welt von heute mit ihren vielen gesellschaftlichen Probleme, so sagt er, habe in der kapitalistischen Leistungsgesellschaft im 21. Jahrhundert praktisch keinen Platz, „das ist sehr schade, versteht man doch nur aus dieser Vogelperspektive die wichtigen Zusammenhänge.“

Tatsächlich ist die Philosophie zu einem echten Nischenfach an deutschen Universitäten geworden. Nur etwa ein Prozent aller Studierenden, das sind rund 20.000 Menschen, entscheiden sich noch für eine intensive Beschäftigung mit Sokrates, Marx und Nietzsche. Zum Vergleich: Ein Studium der Betriebswirtschaftslehre absolvieren knapp 210.000 junge Menschen.

Hegel und Aristoteles: Matthias Schulz brennt für sein Philosophiestudium. Quelle: Jérôme Lombard

Hegel als Lieblingsdenker

Für Matthias Schulz geht es in seinem Studium um das große Ganze. Vor allem die Schriften des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel helfen Matthias Schulz dabei, die Zusammenhänge zu verstehen. Hegel und seine Theorie über den „Weltgeist“, nach dem das ganze Leben aus steter Veränderung besteht, begeistern den Wahl-Brandenburger. „Hegel ist einer dieser großen Denker, deren Aussagen über die Welt und das Politische immer aktuell bleiben werden“, sagt er.

Das Politische spielt in Matthias Schulz’ Leben eine wichtige Rolle – und das keineswegs nur im Hörsaal. Der Student engagiert sich in Brandenburg an der Havel bei den Grünen, seit Jahresbeginn ist er Kreisgeschäftsführer seiner Partei. Neben den ökologischen Themen sind dem jungen Mann soziale Aspekte wichtig. „Ich möchte, dass die Grünen wegkommen von dem Image als Partei für Besserverdienende und als Partei von Verboten und Verzicht“, fordert Matthias Schulz.

Matthias Schulz’ Lieblingsphilosoph: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Quelle: Prisma Archivo

Politik ohne „Moralkeule“

Maßnahmen für mehr Klimaschutz dürften nicht zu steigenden Preisen für die Verbraucher führen, die „Moralkeule“ habe in der Politik nichts verloren. Seine Überzeugung: „Grüne Politik funktioniert nur, wenn sie sozial gerecht und für die breite Mehrheit der Menschen gestaltet wird.“ Dafür wolle er sich in der Brandenburger Kommunalpolitik einsetzen – und speziell auch die Zuzügler ansprechen, die wie er neu in die Stadt kommen.

„Brandenburg ist ist aufgrund seiner Lage in der Metropolregion Potsdam-Berlin ein attraktiver Standort speziell auch für junge Menschen, das birgt Potentiale für die Stadtgesellschaft“, sagt Matthias Schulz. Das gelte es zu nutzen und zu gestalten.

Zukunft in Brandenburg geplant

Nach seinem Masterabschluss in diesem Jahr will Matthias Schulz weiter in Brandenburg wohnen bleiben. Er und seine Freundin sind an der Havel angekommen und fühlen sich wohl, wie er sagt. Wahrscheinlich will der Wahl-Brandenburg nach seinem Uni-Abschluss promovieren. Eine Laufbahn im Elfenbeinturm der Philosophie ist aber nicht seine Wunschvorstellung. Da schaut er eher auf die Politik.

Als Philosoph ist man eben vielfältig und breit aufgestellt. Dank des Blicks fürs große Ganze. Das hat Matthias Schulz immer schon gewusst. Als er früher häufig mit dem Vorurteil von Philosophie gleich brotloser Kunst und mit der Frage nach seiner Perspektive mit dem Studienfach konfrontiert wurde, hat er immer geantwortet: „Du fragst mich, was ich mit Philosophie machen will!? Was willst Du denn ohne sie in Deinem Leben machen?“.

Von Jérôme Lombard