Brandenburg/H

Solch einen Nachbar will man nicht haben. In der Kurstraße hat am Sonnabend ein 44 Jahre alter Brandenburger einer 59-jährigen Mitbewohnerin unvermittelt mit einer Holzlatte gegen den Kopf geschlagen. Die Frau erlitt eine Platzwunde und musste im Klinikum behandelt werden.

Drogen gefunden

Ihr gleichaltriger Begleiter bekam einen Faustschlag am Ohr ab. Er musste sich ebenfalls einer ärztlichen Behandlung unterziehen. Vor den Gewalttaten soll es zwischen den Parteien zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Die Polizei fand bei dem Beschuldigten Cliptütchen mit Betäubungsmitteln, die beschlagnahmt wurden. Anzeige läuft.

Von Frank Bürstenbinder