Charlotte Muijs hat eine klare Meinung: „Es gibt in Deutschland keine Politikverdrossenheit, sondern eine Verdrossenheit gegenüber den Parteien.“ Schon seit geraumer Zeit überlegt die 33-Jährige studierte Philosophin, wie man diesem besorgniserregenden Trend entgegenwirken kann, wie die Menschen wieder mehr Vertrauen in demokratische Prozesse bekommen.

Selbst in eine Partei eintreten? Zu institutionell. Eine neue Partei von der Pike auf gründen? Zu langwierig. Sich zivilgesellschaftlich für die Demokratie engagieren? Das ist ganz nach dem Geschmack der gebürtigen Berlinerin, die seit gut zwei Jahren zusammen mit ihrem Freund in Brandenburg an der Havel lebt.

Neues Café in zentraler Altstadtlage

„Ich will mich für die Demokratie engagieren, mit einer Plattform, über die möglichst viele Menschen erreicht werden können“, sagt sie mit energischer Stimme.

Charlotte Muijs hat für sich diese Plattform gefunden. Ihr Name: „Die Öffentlichkeit“. So heißt der gemeinnützige Trägerverein, den die engagierte junge Frau im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat. Und so soll auch das Café heißen, dass Charlotte Muijs im nächsten Frühjahr in der Brandenburger Altstadt eröffnen will – in den Räumlichkeiten des derzeitigen Café Melange in der Ritterstraße.

Charlotte Muijs und Holger Hiestermann vor ihrer zukünftigen Wirkungsstätte - dem Café "Die Öffentlichkeit" in der Ritterstraße. Quelle: Jérôme Lombard

Café soll als Begegnungsstätte dienen

Als Charlotte Mujis gehört hatte, dass der Betreiber des Café Melange aufhören will, war sie sofort Feuer und Flamme. „Der Ort ist einfach ideal.“ Zum einen wegen der Größe der Räumlichkeiten, die durch die zusätzliche Anmietung des Ladenlokals direkt daneben zusammen rund 190 Quadratmeter betragen werden. Zum anderen wegen der zentralen Lage in unmittelbarer Nähe zum Rathaus – dem Zentrum der politischen Macht der Havelstadt.

„’Die Öffentlichkeit’ soll nicht einfach ein gewöhnliches Café werden, sondern ein Ort der Begegnung, des Austauschs auf Augenhöhe, der politischen Debatte“, erklärt Charlotte Muijs den Ansatz ihres Vorhabens. „Ich möchte Menschen zusammenbringen, die sonst vielleicht nie zusammengekommen wären.“

Vielfältiges politisch-kulturelles Begleitprogramm

Neben hochwertiger, moderner Kaffeehaus-Gastronomie schwebt der Ideengeberin ein breit gefächertes Begleitprogramm vor. Dazu sollen politische Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops und Lesungen gehören. Politiker aller demokratischen Parteien sollen in „Der Öffentlichkeit“ regelmäßig ansprechbar sein.

Auch Bürgersprechstunden sind geplant. „Für Menschen, die etwas in Brandenburg verändern wollen, sich zum Beispiel einen neuen Spielplatz im Kiez wünschen, soll es Beratungen geben, wie das genau geht, welche Behörden angesprochen werden müssen und so weiter.“

Starke Partner für "Die Öffentlichkeit": Holger Hiestermann und Charlotte Muijs Quelle: Jérôme Lombard

Plausch über Gott und die Welt

Damit das politisch-kulturelle Angebot in Zukunft möglichst bunt und abwechslungsreich ausfällt, hat sich Charlotte Mujis tatkräftige Unterstützung an ihre Seite geholt. Der stadtbekannte Brandenburger Holger Hiestermann wird sich um die Organisation kümmern.

„Ich finde das Konzept ’Der Öffentlichkeit’ fantastisch“, sagt Holger Hiestermann. „Einen Ort, an dem Bürger und Politik niedrigschwellig zusammenkommen und bei einem schönen Kaffee über Gott und die Welt schwatzen können, gibt es bisher nicht in Brandenburg.“ Er möchte bei den Veranstaltungen in dem neuen Café einen Schwerpunkt auf politische Bildung und die Arbeit gegen Rechtsextremismus legen.

Hochwertige Gastronomie als Markenkern

Charlotte Mujis ist wichtig, dass sich alle Menschen in ihrem Café wohlfühlen können – vom jungen Zuzügler bis hin zum alteingesessenen Brandenburger. Auch wer eher keine Lust auf eine politische Diskussion hat, soll durch guten Speis und Trank eine neue Anlaufstelle in Brandenburg bekommen.

Und wie Gastronomie funktioniert, weiß die junge Frau. „Ich habe für einige Jahre in Restaurant, Hotels und in Großküchen gearbeitet. Das hat mir immer viel Spaß gemacht“, sagt sie.

Muijs: Alternatives Konzept wird Erfolg

Im Februar kommenden Jahres will Charlotte Muijs die Räume des Café Melange übernehmen. Nach einer umfangreichen Renovierung soll im April eröffnet werden. Auch wenn das Ganze viel Arbeit und finanzielle Ausgaben bedeutet: Die junge Wahl-Brandenburgerin glaubt an den Erfolg ihres alternativen Gastro-Konzeptes.

„Ich denke, dass wir mit ’Der Öffentlichkeit’ den Zahn der Zeit treffen“, sagt Charlotte Mujis. Der Wunsch nach politischem Austausch und kulturellem Input sei groß in Brandenburg – und der nach einer guten Tasse Kaffee und einem edlen Tropfen Wein ohnehin.

Von Jérôme Lombard