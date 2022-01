Brandenburg / H

Wer in der Havelstadt von unterwegs aus leckeres Essen zu sich nachhause ordern und dadurch Zeit sparen will, hat es seit Jahresbeginn einfach: Der lokale Online-Bestellservice Lieferfuchs hat eine eigene App für alle mobilen Endgeräte auf den Markt gebracht.

Mit der kostenfreien Anwendung für Android und iOS können Hungrige auf Achse bequem und mit nur wenigen Klicks ihr Lieblingsessen bei den teilnehmenden Restaurants bestellen. Bisher ging das nur mit der Lieferfuchs-Website.

App bietet neue Funktionen

„Mit der App wollen wir die User Experience unserer Kunden verbessern und das Lieferfuchs-Angebot noch übersichtlicher und einfacher gestalten“, sagt Benjamin Buchholz, der den Lieferfuchs 2019 gegründet hat. So hat die App im Vergleich zur Website auch einige neue Funktionen parat – etwa mehr Informationen zum jeweiligen Restaurant, zum Beispiel die Bestimmung des Mindestbestellwerts in der Nähe zur Gaststätte.

Fünf Monate hat Buchholz für die Programmierung der mobilen App gebraucht – auch für den studierten Wirtschaftsinformatiker eine neue Herausforderung. „Es war die viele Mühe in jedem Fall wert“, sagt der 35-Jährige. Mit dem Start seiner Anwendung ist er zufrieden: Seit dem offiziellen Launch in den App-Stores am 1. Januar wurde die Lieferfuchs-App mit dem markanten orangenen Fuchs-Icon bereits knapp 400 Mal heruntergeladen.

Liegt gut in der Hand: Die neue Lieferfuchs-App. Quelle: Jérôme Lombard

Kunden erwarten App-Angebote

„Neben dem besseren Service für unsere Kunden verschafft die App unserer Marke auch eine bessere Reputation“, sagt Buchholz. In der heutigen Zeit erwarteten die Kunden von Online-Lieferdiensten schlichtweg eine App-Anwendung. So hat der Marktführer Lieferando schon seit geraumer Zeit eine App-Version seiner Essensvermittlung.

Buchholz hofft, dass die neue App die Umsätze seines Unternehmens steigern wird und noch mehr Restaurants Teil des Lieferfuchs-Universums werden. Insgesamt 16 Gastronomen konnte der Start-Up-Gründer bisher für seinen Lieferfuchs begeistern. Die App funktioniert nicht nur in der Havelstadt, sondern auch in allen anderen Orten, wo der Lieferfuchs das Essen vermittelt.

Die App ist auch auf dem Tablet übersichtlich. Quelle: Jérôme Lombard

2G plus Regel könnte App viele Nutzer bringen

„Ich bin davon überzeugt, dass durch die App noch mehr Gastronomen die Vorzüge unserer fairen Online-Lieferservice-Alternative erkennen werden“, sagt der Brandenburger. Erst recht, wenn durch die Einführung der 2G plus Regel für Restaurants im Land Brandenburg wieder mehr Menschen auf Bestellungen nachhause zurückgreifen werden.

„Die Gastronomen müssen unter diesen Bedingungen wieder mit größeren Umsatzeinbußen rechnen. Da kommt die Lieferfuchs-App genau zur richtige Zeit“, findet Buchholz.

Einen ersten App-gestützten Erfolg kann Jungunternehmer Buchholz bereits verbuchen. Die Pizza-Kette Domino’s bietet ihre Lieferdienste in Brandenburg ab demnächst auch über den Lieferfuchs an.

Von Jérôme Lombard