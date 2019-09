Brandenburg/H

Wenn das bedeutendste und meistzitierte Werk der deutschen Literatur auf einen der wichtigsten deutschen Filmregisseure der Stummfilmära trifft und das ganze von einem weltberühmten Organisten musikalisch unterlegt wird, dann entsteht ein ganz besonderes Kulturerlebnis. So geschehen am Samstagabend in der Sankt-Gotthardtkirche in Brandenburg an der Havel.

Unter dem Titel „Orgel trifft Stummfilm“ improvisierte der Organist Wolfgang Seifen an der Gotthardt-Orgel zum Stummfilm „Faust“ von Friedrich-Wilhelm Murnau aus dem Jahre 1926. Etwa 120 Gäste sahen den Klassiker des deutschen Stummfilms, der durch seine ausgeklügelte Kamera- und Tricktechnik auch heute noch eine außerordentliche visuelle Kraft besitzt.

Vom Teufel in Versuchung geführt

Mit Mitteln des Expressionismus und Motiven der romantischen Malerei Caspar David Friedrichs erzählt der Film „Faust“ die Geschichte des gleichnamigen Gelehrten, der von Mephisto in Versuchung geführt wird. Mephisto hatte nämlich in einem Streit mit dem Erzengel Gabriel behauptet, er könne jeden Menschen vom Weg Gottes abbringen.

Der weltberühmte Organist Wolfgang Seifen improvisierte zum Film an der Orgel der Sankt-Gotthardt-Kirche. Quelle: Tobias Wagner

Um den alten Faust zu verführen, lässt Mephisto das Land von der Pest heimsuchen. Da die sterbenden Menschen den Gelehrten um Hilfe anflehen und dieser trotz seiner Gebete keine Hilfe von Gott erhält, sucht er Rat beim Teufel. Um ihn für sich zu gewinnen, verspricht Mephisto Faust die ewige Jugend und alle Schätze dieser Welt. Faust lässt sich auf den Pakt ein und verschreibt damit seine Seele dem Teufel.

Teuflisch guter Schauspieler

Dabei bleibt dem Zuschauer vor allem ein Charakter in Erinnerung: der Schauspieler Emil Jannings, der in der Rolle des Mephisto sein ganzes Können entfaltet. Er ist verschmitzt und ordinär, dämonisch und voller Begehren. Er beherrscht die kleinen und die großen Gesten, den schmeichelnden Blick und das Spiel mit dem Zuschauer.

Der Organist Wolfgang Seifen stand an der Orgel diesem Schauspiel musikalisch in nichts nach. Über einen Monitor verfolgte Seifen, einer der hervorragendsten Vertreter der Orgelimprovisation und Professor für Improvisation und liturgisches Orgelspiel an der Universität der Künste in Berlin, den Film und begleitete das Geschehen auf der großen Leinwand.

Einheit zwischen Film und Musik

So passend, dass die Live-Begleitung an diesem Abend fast in Vergessenheit geriet. Denn die Musik Seifens bildete eine Einheit mit dem Film, fast so, als wäre diese bereits 1926 als Audiospur für den Kinoepos aufgenommen worden.

"Genuss ist alles": In der Sankt-Gotthardt-Kirche verbinden sich Film- und Orgelkunst. Quelle: Tobias Wagner

Nicht nur schaffte es Seifen, die Orgel der Gotthardt-Kirche bei kompletten Szenen wie das Auftreten der Pest zu Höchstleistungen anzutreiben, er entlockte dem Instrument zudem bei kleinen Momenten wie beispielsweise einen fallenden Federkiel oder das Schwingen einer Lampe subtile, leise Töne. Eine filmische als auch musikalische Achterbahnfahrt, die im Gedächtnis bleibt.

Beeindruckendes für den guten Zweck

„Wir haben uns lange überlegt, wo wir an diesem Wochenende hingehen, denn in Brandenburg ist ganz schön was los“, so Werner Pommer. Der Havelstädter entschied sich jedoch gemeinsam mit seiner Frau für die Aufführung in der Gotthardt-Kirche. „Zum Glück, denn das war absolut beeindruckend und etwas Gutes konnte man auch noch tun.“

Schließlich kommen die Einnahmen der Veranstaltung, die von Mitgliedern der Freimaurerloge „Friedrich zur Tugend“, des Rotary-Clubs sowie des Lions-Clubs Brandenburg organisiert wurde, der Sanierung der Orgel in der Katharinenkirche zugute.

Von Tobias Wagner