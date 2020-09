Brandenburg/H

Die Band Patchworkspielt am Sonntag, 6. September, um 17 Uhr auf dem Hof des Interkulturellen Zentrums am Gotthardtkirchplatz in Brandenburg an der Havel. Bei Regen wird das Konzert in der St. Gotthardtkirche stattfinden. Das Konzert ist eine Benefizveranstaltung für die Sanierung des denkmalgeschützten Neuendorfer Schulhauses, das zu einem Dorfgemeinschaftshaus umgebaut werden soll und für die baufällige Neuendorfer Kirchenglocke.

Der Eintritt ist frei, der Veranstalter bittet um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Von MAZ