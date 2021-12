Brandenburg/H

Sie tanzten die ganze Nacht. Doch am Sonntagfrüh war der Spaß vorbei. Gegen 8 Uhr mussten Polizisten in der Wredowstraße eine Techno-Party auflösen. Eine Anwohnerin hatte sich über die stundenlange Lärmbelästigung beschwert. Tatsächlich konnten die Beamten in einer ehemaligen Fabrikhalle fünf Personen feststellen, die den Rest der Feiergesellschaft bildeten. Die Musikanlage war nicht zu überhören. Die Polizei konnte einen Verantwortlichen ausmachen. Von den restlichen Anwesenden wurden die Personalien aufgenommen.

Musikanlage sichergestellt

Weil wegen der aktuellen COVID-19 Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg Diskotheken, Clubs und ähnliche Einrichtungen für den Publikumsverkehr geschlossen bleiben müssen, wurden gegen alle Anwesenden Anzeigen gefertigt. Diese werden dem Gesundheitsamt zugeleitet. Weiterhin wurde gegen den Verantwortlichen eine Anzeige wegen ruhestörenden Lärms gefertigt. Die Musikanlage wurde sichergestellt. Alle Anwesenden bekamen einen Platzverweis.

Von Frank Bürstenbinder