Brandenburg/H./Roskow

Bei einem Einsatz am Samstag gegen 13.30 Uhr in Roskow stellten Beamte am dortigen Anger eine Gruppe von rund zehn Personen aus Sachsen fest, die dort am Freitag einen alten Mercedes-Kleintransporter samt Wohnanhänger aufgestellt hatten, um dort zu übernachten. Beim Gespräch der Polizisten mit der zum Teil alkoholisierten Gruppe kam heraus, dass der Fahrzeughalter noch am Samstag wieder nach Hause fahren wollte. „Ihm und seinen Freunden wurden die Promillegrenzen erörtert und die Weiterfahrt erst nach Ausnüchterung erlaubt“, schreibt die Polizei.

Gegen 16 Uhr entdeckte eine andere Streifenbesatzung das Fahrzeug jedoch auf dem Zentrumsring in Brandenburg an der Havel mit Fahrtrichtung Ziesarer Landstraße. Der Wagen wurde angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Halter auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte. Er sei eigener Aussage zufolge zu betrunken gewesen, um selbst zu fahren. Doch auch der Fahrer war nicht nüchtern – er pustete sich auf 0,97 Promille. Der Mann musste mit zur Wache und eine Blutprobe abgeben, die den Wert bestätigte. Die Gruppe brach die Heimreise nach Sachsen laut Polizei ab und suchte sich eine Bleibe in der Stadt.

Von MAZ