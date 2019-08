Brandenburg/H

Solche Bilder kennt man sonst nur von gesprengten Geldautomaten. Mit einem lauten Knall ist am Freitag kurz vor 11 Uhr eine Pumpstation der Brawag im Kiefernweg in die Luft geflogen. Die Wucht der Explosion war so groß, dass die armierten Betonwände des oberirdischen Schalthäuschens auseinandergedrückt und die Eingangstür aufgerissen wurde.

Einsatzfahrzeuge und Krankenwagen stehen im Kiefernweg bereit. Die ersten Fahrzeuge sind gerade wieder abgerückt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Station gehört zum städtischen Abwassernetz. Warum es zur Explosion kam, ist derzeit völlig unklar. Fachleute prüfen mit Messgeräten, ob möglicherweise ein Leck an der Anlage schuld an der Havarie ist. Wahrscheinlich haben sich explosive Gase gebildet. Krankenwagen und Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr haben sich im Kiefernweg aufgereiht und halten sich in Bereitschaft.

Das zerstörte Pumpwerk im Kiefernweg. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Problem: Hinter der Havariestelle befindet sich außerdem eine Gasstation. Gefahr für die Anwohner auf der Scholle besteht zur Stunde nicht.

Von Frank Bürstenbinder