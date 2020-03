Brandenburg/H

In der Nacht zum Sonntag wollte eine Streife einen Fahrradfahrer in der Werner-Seelenbinder-Straße kontrollieren. Doch der Mann setzte zur Flucht an. Die Polizei hinterher. Die Beamten konnten den Radler kurze Zeit später stellen.

Wie sich an der Rahmennummer herausstellte, war sein mitgeführtes Fahrrad im Februar 2019 in Werder gestohlen worden. Zudem führte der Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel mit. Gegen ihn wurden Anzeigen aufgenommen.

Von MAZ