Brandenburg/H

Die Polizei sucht nach zwei jungen Frauen, die am Freitag gegen 13.30 Uhr eine 87-jährige Rentnerin in ihrer Wohnung in der Großen Gartenstraße überfallen haben. Beide mutmaßliche Täterinnen sind 15 bis 16 Jahre alt. Eine Frau hatte einen dunkle Jacke, einen roten Strickpulli und eine schwarze Stockhose an. Außerdem trug sie ein Klemmbrett mit Kuli und rief nach Wasser. Ihre etwa gleichaltrige Komplizin hatte eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose an. Sie sprach nicht.

Täterinnen auf der Flucht

Die gesuchten Personen hatten bei der Rentnerin an der Wohnungstür geklingelt. Beim Öffnen wurde die betagte Brandenburgerin unter den Rufen „Wasser! Wasser!“ geschubst, so dass sie zu Boden fiel. Dabei verletzte sie sich am Arm und konnte nicht mehr aufstehen. In der Zwischenzeit durchsuchten die jungen Frauen die Wohnung ihres Opfers. Nach ersten Erkenntnissen konnten sie in den Räumen und Schränken keine wertvollen Sachen finden. Nach der Durchsuchung flüchteten die Täterinnen in unbekannte Richtung. Über einen Friseurladen machte die Rentnerin schließlich auf ihre Lage aufmerksam. Ihr konnte geholfen werden. Bei der Aufklärung des Falles ist die Polizei auf die Hilfe von Zeugen angewiesen.

Von Frank Bürstenbinder