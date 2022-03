Brandenburg/H

Der Krieg gegen die Ukraine hat auch zur Folge, dass mehrere Discounter russische Produkte aus ihren Brandenburger Filialen verbannen.

So sind bei Netto mit dem schwarz-gelben Logo davon um die 15 Waren wie Pelmeni, Wodka und Fertiggerichte betroffen. „Die Auslistung erfolgt auf unbestimmte Zeit. Wir beobachten genau, wie sich die Situation entwickelt“, sagt Unternehmenssprecherin Kirsten Greß.

Wodka und Süßigkeiten verbannt

Bei Edeka fliegen gleich alle russischen Produkte raus und sind auch nicht mehr zu bestellen. „Die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine bestürzen uns sehr. Unsere Gedanken sind bei allen Menschen, die unmittelbar von kriegerischen Handlungen betroffen sind und bei denen, die aus ihrer Heimat fliehen müssen. Deshalb haben wir beschlossen, alle russischen Produkte auszulisten“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Dazu gehören vor allem Süßigkeiten, alkoholische Getränke, Feinkostprodukte und Konserven, aber kein russischer Zupfkuchen oder Wodka Gorbatschow, die laut Edeka nicht in Russland produziert werden.

Dieser Wodka fliegt bei Aldi Nord aus dem Sortiment. Quelle: Aldi Nord

Aldi Nord bietet ab sofort keinen russischen Wodka in der 0,7-Liter-Flasche an. „Wir haben uns dazu entschieden, diesen Artikel bis auf Weiteres auszulisten“, sagt Sprecher Christian Schneider. Er begründet diese Entscheidung damit, dass die Unternehmensgruppe ein Ort der der gemeinsamen Werte und einer demokratischen Grundordnung sei und jede Form der Gewalt verurteilt. Auch in den Rewe-Filialen werden Lebensmittel, die direkt aus Russland stammen, nicht mehr nachbestellt, vorhandene Bestände aber auch nicht vernichtet. Sie bleiben weiter im Verkauf oder stehen für Tafel-Organisationen bereit.

Kunden mit Lob und Skepsis

Und was sagen die Kunden zum Boykott russischer Waren? Während Renate Beitz nicht glaubt, dass sich dadurch etwas an den Konflikten in Europa ändert, lobt Nico Mordhorst die Entscheidungen der Discounter. Er wohnt in Brandenburg-Nord und kauft jeden zweiten Tag in der Netto-Filiale in der Karl-Marx-Straße ein. „Der Verzicht ist richtig. Hier geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern um das Schlimmste, was passieren kann – Krieg“, sagt er. Nur mit wirtschaftlichen Sanktionen lässt sich seiner Meinung nach Druck auf Russland aufbauen.

Von André Großmann