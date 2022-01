Brandenburg/H

Schabbat, Torah und koscheres Essen: Begriffe aus dem Judentum, die vermutlich viele kennen. Aber was jüdisches Leben in Brandenburg und Deutschland im 21. Jahrhundert ausmacht, wissen die wenigsten. Durch diese Unwissenheit entstehen nicht selten Vorurteile, die rasch zu stereotypen Bildern im Kopf werden – bis hin zu antisemitischen Schwurbeleien.

Nicolai und Tanya Raab haben sich überlegt, was man dagegen tun kann. Das junge Brandenburger Ehepaar hat eine Idee: „Wir brauchen Begegnungen auf Augenhöhe, damit die Menschen die Vielfalt aktuellen jüdischen Lebens kennenlernen können“, sagt Nicolai Raab.

Theaterstück speziell für Jugendliche

Wie er das am besten anstellt, lag für den 23-Jährigen angehenden Theaterpädagogen auf der Hand – mit einer schauspielerischen Performance. Und da Aufklärung gar nicht früh genug ansetzen kann, soll sich das neue Theaterstück speziell an Jugendliche in den Klassenstufen sieben bis dreizehn richten.

„Tanya und ich konzipieren derzeit ein Theaterstück fürs Klassenzimmer, mit dem wir den Schülerinnen und Schülern die Vielfalt des heutigen Judentums sowie den Alltag jüdischer Menschen in Brandenburg und Deutschland näherbringen wollen“, sagt Nicolai Raab. Einen Arbeitstitel hat das Stück bereits: „Ich bin einer von Euch“.

Plaudern über den ganz normalen Alltag

Seit anderthalb Jahren ist der 23-jährige Nicolai mit der zwei Jahre jüngeren Tanya verheiratet. Sie ist jüdisch und in Frankfurt an der Oder aufgewachsen. Er ist christlich sozialisiert in der Nähe von Lörrach in Baden-Württemberg groß geworden. Vor mehr als zwei Jahren sind die beiden wegen ihres Studiums im nahen Potsdam gemeinsam in die Havelstadt gezogen. Seit kurzem sind Nicolai und Tanya stolze Eltern einer kleinen Tochter.

Die jüdische Gemeinde in Brandenburg an der Havel ist klein. Jüdisches Alltagsleben ist für die Merheitsgesellschaft de facto unsichtbar. „Das wollen wir mit unserem Theaterstück ein Stück weit ändern“, sagt Nicolai Raab. Als Zwei-Personen-Performance wollen Nicolai und Tanya vor den Schulklassen auftreten und 45 Minuten aus dem ganz gewöhnlichen Alltag einer jüdischen Person erzählen. Einer Person, die sich wie Tanya dem liberalen Judentum zugehörig fühlt – und damit für eine große Gruppe innerhalb der jüdischen Community in Deutschland steht. Im Anschluss soll es noch Zeit für ein Nachgespräch mit der Klasse geben.

Persönliche Fragen sind willkommen

Dass dabei auch sehr persönliche Fragen zu ihrem Zusammenleben als Paar gestellt werden könnten, macht den beiden nichts aus „Wir wollen einerseits grundsätzliche Fragen zum Judentum klären und mit möglichen Stereotypen aufräumen“, sagt Nicolai Raab. „Wenn wir dabei aus unserem eigenen Alltag erzählen und die Schülerinnen und Schüler dadurch das aktuelle jüdische Leben in Deutschland aus erster Hand kennenzulernen können, umso besser.“

Durch Serien wie die populäre Netflix-Produktion „Unorthodox“, in der es um eine Aussteigerin aus einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York geht, habe sich insbesondere bei jüngeren Menschen ein Zerrbild über das Judentum im 21. Jahrhundert verbreitet. „In Deutschland verstehen die meisten Juden ihren Glauben und ihre Tradition keineswegs derart strikt.“

Zeichen für Vielfalt und Toleranz

Für Tanya Raab ist es wichtig, mit dem selbst erarbeiten Theaterstück auch ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz zu setzen. „Ich habe keine Lust, immer nur über Antisemitismus und die vielen Hassbotschaften, Anfeindungen und Holocaustleugner zu sprechen“, sagt sie.

Das sei zwar sehr wichtig, um auf die große Gefahr hinzuweisen, die Juden- und Israelhass immer noch darstellen. „Ich möchte mit unserem Projekt aber in erster Linie die Vielfalt zeigen, die jüdisches Leben jenseits von Holocaust und Opferrolle in Deutschland heute ausmacht“, sagt Tanya Raab.

Starke Partner: Nicolai Raab und Charlotte Muijs vom Verein "Die Öffentlichkeit". Quelle: Jérôme Lombard

Verein „Die Öffentlichkeit“ unterstützt das Projekt

Ab dem kommenden Schuljahr wollen Nicolai und Tanya mit ihrem Stück in Schulen in Brandenburg und Umgebung auftreten. Neben der Ausarbeitung der Handlung steht für die beiden derzeit die Gewinnung von Unterstützern im Vordergrund. Einen Trägerverein für ihr Theaterprojekt haben die Raabs bereits gefunden – den gemeinnützigen Brandenburger Verein „Die Öffentlichkeit“.

Dessen Leiterin, Charlotte Muijs, ist von dem Projekt begeistert. „Es gibt in Brandenburg bislang viel zu wenig Bildungsangebote gegen Antisemitismus, die sich speziell an Schulen richten“, sagt sie. Das geplante Theaterstück setze genau dort an. Charlotte Muijs ist zuversichtlich, dass die Raabs rasch Fördergelder aus Landes- oder Bundesmitteln für Projekte zur Förderung der Demokratie erhalten werden. „Ich werde die beiden und ihr großartiges Projekt mit Rat und Tat unterstützen.“

Von Jérôme Lombard