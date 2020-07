Brandenburg/H

Gesunde Ernährung bereichert Tina Faßhauers Leben. „Wir brauchen ein Fundament aus vier Pfeilern um uns wohlzufühlen. Dazu gehören Bewegung, Geist, Umgebung und Ernährung. Gesundes, bewusstes Essen ist möglich und die Gerichte lassen sich schneller zubereiten, als viele Menschen denken. Wir zeigen, wie das geht und warum das Kochen Spaß macht“, sagt die Brandenburgerin.

Videos zeigen, wie Gerichte entstehen

Die 32-Jährige startet die Reihe „Schnell und einfach: Gesundes Kochen mit Tina“. Jede Woche erscheinen auf Youtube neue Videos, in denen die Gastronomin allein oder mit Gästen kocht. Zuschauer posten ihre Ideen für Rezepte und testen ihre Fähigkeiten anschließend an Herd und Pfanne.

Zur Videopremiere bereitet Tina Faßhauer ein Schallotten-Orangen-Dressing zu. In einer Folge sehen Zuschauer, wie eine Guacamole mit Quinoa-Pancake entsteht. Dabei zerkleinert die Köchin eine Schallotte und drei Avocados mit dem Messer und legt die Zutaten einen Mixer.

Zur Galerie Gesunde Ernährung ist Gastronomin Tina Faßhauer wichtig. Die Brandenburgerin zeigt auf ihrem neuen Youtube-Kanal, wie Gerichte entstehen.

Sekunden später gibt die Brandenburgerin eine Peperoni, Limettensaft, einen Teelöffel Agavendicksaft, Salz und Pfeffer dazu. „Dann starte ich den Zerkleinerer, püriere alles und habe in vier Minuten einen leckeren Dip“, sagt die Gastronomin.

15 Minuten für ein neues Menü

Dann kocht sie Quinoa, mischt es mit 100 Gramm Dinkelvollkornmehl, Salz, Pfeffer, Orangensaft, zwei Bio-Eiern und bereitet Pancakes vor, deren Patties sie drei bis vier Minuten in der Pfanne brät. Anschließend legt Tina Faßhauer die Pancakes auf den Teller und verfeinert sie mit Guacamole.

„Das Gericht ist in 15 Minuten fertig. Es ist ausgewogen, hat viele Nährwerte und jeder kann die Mahlzeit schnell nach kochen. Es braucht nicht viel, um sich im Alltag gesunder zu ernähren. Ich glaube nur, dass viele Menschen das nicht erkennen. Wir haben häufig verlernt, bewusst zu essen und zu schmecken“, sagt die Köchin.

Sie empfiehlt Brandenburgern, ihr Essen zu genießen und beachtet, wie der Körper auf Mahlzeiten reagiert. Kameramann Marvin Zinke probiert das Experiment und gesteht, wie schwer ihm der Test fällt. „Häufig habe ich einfach weiter gegessen, auch wenn ich satt war. Jetzt ist das anders“, sagt der 24-Jährige. Der Brandenburger verzichtet jetzt auf die Snacks am Abend und vermisst nichts.

„In kleinen Schritten geht es voran“, sagt Marvin Zinke und Tina Faßhauer lächelt. Dieser Spruch ist ihr Motto. „Jeder kann sich ausprobieren, herausfinden, wo sein Level ist und langsam aber sicher gesünder leben“, sagt die Gastronomin.

Tipps für eine gesunde Ernährung

Doch welche Tipps hat sie für Brandenburger, die gesund essen wollen? „Beweg dich mindestens 30 Minuten am Tag, baue in jede Mahlzeit etwas Obst und Gemüse ein und trinke mindestens 1,5 bis 2 Liter stilles Wasser am Tag. Das ist ein Anfang und eine gute Basis, auf die man aufbauen kann“, kommentiert die Köchin.

Sie vergleicht gesunde Ernährung mit dem Bau eines Hauses. „Das muss auf einem Fundament stehen, sonst wackelt es, stürzt ein oder bekommt Risse. So ist es auch mit unserer Gesundheit, wenn ich mich vielfältig ernähre, starte ich mit mehr Power in den Tag“, kommentiert Faßhauer.

Getrübte Augen, Pickel, Fettablagerungen auf der Haut und fehlender Elan sind für sie hingegen Nebenwirkungen ungesunder Lebensmittel. Für Tina Faßhauer hilft gesundes Essen, Krankheiten vorzubeugen, im Alltag vermeidet sie Weizen und Zucker.

Dann erklärt die Brandenburgerin, wie ein gesünderes Menü mit Spaghetti Bolognese gelingt. „Es ist sinnvoll, nur 60 Prozent der Nudeln zu verwenden und das Essen je nach Vorliebe mit Tomate, Gurke, Avocado und Salat zu verfeinern. Man muss nicht alles sofort ändern, jeder kann seinen Weg finden. Wenn ich an drei von sieben Tagen in der Woche bewusst auf meine Ernährung achte, ist schon viel erreicht“, sagt die Brandenburgerin.

Ideen für Menüs erwünscht

Sie hat als Restaurantleiterin in Potsdam gearbeitet, kennt den Alltag mit Stress, Hektik und betont, dass sie sich nicht immer gesund ernährt hat. Die Entscheidung zur Vielfalt ist für die Brandenburgerin ein Entwicklungsprozess, der mit den Jahren kam. Vorher habe ich alles ausprobiert, vegane, ketogene Ernährung, Paleo und das Basen- und Heilfasten“, sagt die Brandenburgerin.

Nur ein Gericht macht sie schwach: Im Ofen gebackene Pizza mit Rucola, Kirschtomaten und Parmesan. „Ich versuche, mich zu 80 Prozent gesund zu ernähren. Aber ab und zu kann man sich mal etwas gönnen“, sagt Tina Faßhauer. Sie steht in der Küche ihres Cafés „Wenn ich mal groß bin“, freut sich auf Ideen für gesunde Mahlzeiten und lächelt.

Die Videos von „Schnell und einfach: Gesundes Kochen mit Tina“, starten Samstag, den 1. August auf Youtube. Jede Woche erscheint ein neuer Clip, Gäste senden ihre Ideen für neue Gerichte per Mail an genuss@tinafasshauer.com

Von André Großmann