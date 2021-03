Brandenburg/H

An einem Feldweg in Plauerhof inmitten von Wiesen steht ein Kunstwerk. Es sieht aus, als hätte jemand ein Verkehrsschild mitten durch eine Eiche gebohrt. Dabei ist es genau umgekehrt: Der Baum hat sich das störende Metallschild einfach einverleibt. Aber wie ist es dazu gekommen?

„Das steht da schon ewig so“, sagt Helmut Schwone. Er wohnt in Plauerhof und hat den Entstehungsprozess des Baum-Kunstwerks mitverfolgt. „Das Schild ist schon vor bestimmt 30 Jahren umgeknickt und dann langsam überwachsen.“ Das Verkehrsschild, das diagonal aus der Eiche ragt, sieht aus als habe es dort jemand hinein geschossen. An einigen Stellen des rostigen Pfahls erkennt man noch weiße Farbe. Auf dem runden Schild erahnt man einen Pfeil, der jetzt in den Himmel zeigt. Wenn man näher herantritt, entdeckt man ein weiteres Schild, das fast komplett in der Baumrinde verschwunden ist. Was genau darauf stand, daran kann sich Helmut Schwone mehr erinnern.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegenstände einschließen ist eine Notmaßnahme

Revierförster Peter Richter ist schwer beeindruckt von der fast hundert Jahre alten Eiche. „Ich habe schon einmal einen Ast gesehen, der in einen fremden Baum eingewachsen war. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt Richter. Er kann die Entstehung des Kunstwerks genau rekonstruieren. Diese Eiche ist ein sogenannter Zwiesel, das heißt sie hat zwei Haupttriebe, die sich gabeln. Genau in diese Gabelung muss das umgeknickte Schild hineingefallen sein. Und dann hat sich einfach keiner darum gekümmert und die Eiche musste selbst mit dem Problem fertig werden. „Bäume können ungeheure Kräfte entwickeln, um solche Fremdkörper zu umschließen“, sagt Richter. Nur eines brauchen sie dazu: Zeit.

Zur Galerie Fast 40 Jahre lang steckt das Verkehrsschild schon in der Eiche.

Gegenstände einschließen ist eine Notmaßnahme der Bäume. Sie können Fremdkörper nicht einfach abschütteln oder abstoßen. Durch das Einverleiben können Bäume weiterwachsen, denn dann behindert der störende Gegenstand ihre Wachstumsschicht, das Kambium, nicht mehr. In manchen Bäumen kann man Nägel finden, an denen vielleicht mal ein Vogelhäuschen befestigt war. Aber auch Drähte, Kabel oder Reste von Hochsitzen können in Stämmen verschwinden.

Eine Wunde bleibt

Oder eben ganze Straßenschilder. Die Eiche kommt nicht ganz unbeschadet davon: Es bleibt eine klaffende Wunde. „Diese Wunde kann sich nicht schließen. Das Holz wird dort immer weicher bleiben, als am Rest des Baumes“, erklärt Richter. Bei einem starken Sturm kann es also sein, dass die Eiche an dieser Stelle bricht und umkippt. Noch steht sie stolz am Wegesrand und wird es wohl auch noch weitere hundert Jahre tun. Denn das Straßenschild kriegt man dort nicht mehr heraus.

Von Lena Köpsell