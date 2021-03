Brandenburg/H

Die Gebrüder-Grimm-Grundschule in Brandenburg an der Havel bekommt einen neuen grünen Schulhof. Sie ist eine von zehn Schulen, die beim Wettbewerb „Zehn grüne Schulhöfe für Brandenburg“ gewonnen haben. Abgehalten wurde der Wettbewerb von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und dem Brandenburger Umweltministerium. Eine Jury kürte nun die Gewinner. Die ausgewählten Schulen erhalten Fördermittel, um ihre Schulhöfe klimagerecht und naturnah zu gestalten.

Klimaschutz auf dem Schulhof

Beworben hatten sich insgesamt 45 Schulen aus fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten Brandenburgs. Vertreten waren auch die verschiedenen Schultypen. Das Ziel des Wettbewerbs ist es attraktive Lebens-und Lernräume für die Schüler zu schaffen. Schwerpunkte sind die Themen Klimawandelanpassung, Klimaschutz und Biodiversität.

„Die große Resonanz auf den Wettbewerbsaufruf trotz Pandemie zeigt, wie wichtig vielfältig gestaltete Schulhöfe zum Lernen. Erholen und Toben sind“, sagt Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Die Einbeziehung der Kinder in die Umgestaltung stärke nicht nur das Umweltbewusstsein, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl.

Es wurden vier Umsetzungsschulen ausgewählt, welche sich bereits mit bestehenden Schulhofplanungen beworben haben. Diese erhalten jeweils eine Fördersumme von 30.000 Euro. Das sind die folgenden Schulen: die bundtStift Schule in Strausberg, das Goethe-Schiller-Gymnasium in Jüterborg, die Kinderschule Oberhavel in Oranienburg und die Sigmund-Jähn-Grundschule in Fürstenwalde/Spree.

Die Gebrüder Grimm werden grün

Weitere sechs Schulen haben jeweils 5000 Euro erhalten, als sogenannte Planungsschulen. Diese haben den Wunsch ihren Schulhof umzugestalten, aber noch fehlt ihnen das fachliche Know-How für die Planung. Zu diesen Schulen gehört die Gebrüder-Grimm-Grundschule in Brandenburg an der Havel.

Die Schule will die Fläche um ihren Spielplatz neu gestalten, einen Teilbereich des Schulhofes. Die Fläche soll bepflanzt und insektenfreundlich gestaltet werden. Büsche mit verschiedenen heimischen Beeren sind geplant. Auch die kleinen Hügel auf dem Schulhof sollen bepflanzt werden, sodass die Kinder sich dort austoben können.

Zeit in der Natur

Die Grundschule liegt im Stadtteil Hohenstücken, hier gibt es nur wenige Möglichkeiten für Kinder in der Natur zu spielen. Die meisten Schüler haben keinen Zugang zu einem eigenen Garten. „Das Ziel ist es, dass die Schüler während der Pausen in der Natur spielen und abschalten können“, berichtet Andrea Hölzer. Sie ist Lehrerin an der Schule und hat die Verantwortung für den Wettbewerb übernommen.

Bereits jetzt wird der Unterricht schon nach draußen auf den Schulhof verlegt. Besonders der Musikunterricht wird aufgrund der Pandemie partiell draußen durchgeführt. Gleichzeitig stellt Unterricht im Freien eine Möglichkeit dar, um verhaltensauffällige Kinder abzulenken und sie sich austoben zu lassen. Mit einer neu gestalteten Fläche würde der Unterricht draußen noch mehr Freude machen, ist sich Andrea Hölzer sicher.

Die weiteren fünf ausgewählten Planungsschulen sind die Comenius-Oberschule Wünsdorf, die Ernst-von-Stubenrauch-Grundschule Teltow, die Grundschule am Kiefernwald Michendorf, die Grundschule Klosterfelde und das Konrad-Wachsmann-Oberstufenzentrum Frankfurt(Oder).

Bis 2022 sollen die Schulhöfe grün werden

Klimaschutzminister Axel Vogel ist gespannt auf die neuen Schulhöfe: „Ich freue mich sehr, dass sich so vielfältige Schulen mit großer Motivation und tollen Ideen beworben haben und sich nun auf den Weg machen, aus tristen Pausenhöfen klimagerecht und nachhaltig gestaltete Lern-und Lebensräume entstehen zu lassen.“

Die ausgewählten Schulen werden auch weiterhin mit umfangreichen Beratungen unterstützt und die Vernetzung untereinander soll gefördert werden. Zudem zeigt die DUH auf wie es nach dem Projekt weitergehen kann. Die Umgestaltung der Schulhöfe soll in 2022 abgeschlossen werden.

Von Julia Kazmierczak