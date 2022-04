Brandenburg an der Havel: 42-Jähriger angeklagt wegen schweren sexuellen Missbrauchs

Einem 42 Jahre alten Mann aus Brandenburg an der Havel wird vorgeworfen, einen Jungen mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Der Beschuldigte schweigt am ersten Prozesstag zu den Vorwürfen.

Am ersten Prozesstag in der Jugendstrafkammer am Landgericht in Potsdam schweigt der beschuldigte Brandenburger zu den Vorwürfen. Quelle: Franziska von Werder