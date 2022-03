Brandenburg/H

Die scheinbar unendliche Geschichte hat ein nun doch ein Ende gefunden. Am Mittwochabend wurden in der Stadtverordnetenversammlung nach zweijährigem Hin und Her die offenen drei Beigeordneten-Stellen besetzt. In geheimer Wahl setzten sich nacheinander die Vorschläge von Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) durch.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorbehaltlich möglicher Einsprüche von unterlegenen Bewerbern werden ab Sommer Thomas Barz (CDU) für die Finanzen der Stadt, Susanne Fischer (SPD) für Ordnung, Sicherheit, Personal und die Verwaltungsorganisation sowie Alexandra Adel (parteilos) für den Sozialbereich und die Schulen der Stadt verantwortlich sein.

Thomas Barz bekam fast alle Stimmen

Barz konnte bereits im ersten Wahlgang die sichere Mehrheit von 34 der möglichen 38 Stimmen auf sich vereinen, für Fischer votierten 26 Stadtverordnete, Adel vereinte wenig später 32 Stimmen auf sich.

Der Stadtverordnete Klaus Hoffmann (Grüne; links) gratuliert Thomas Barz zur Wahl (CDU) zum Beigeordneten. Quelle: Benno Rougk

Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) hatte im Januar den Segen dafür bekommen, die Riege der Beigeordneten auf vier auszuweiten. Wie berichtet, waren Anfang März die Bewerbungsfrist für die noch offenen Stellen ausgelaufen. Mitte März hatte Scheller dem Ältestenrat der Stadt und später dem Hauptausschuss seine Vorschläge unterbreiten.

Der Vize-Landrat vom Jerichower Land, Thomas Barz, als neuer Finanzbeigeordneter galt als gesetzt, obwohl er im Dezember in zwei Wahlgängen durchgefallen war. Danach hatte Oberbürgermeister Scheller das Wahlverfahren abgebrochen und eine weitere Beigeordneten-Stelle ausgeschrieben, um die Bereiche Soziales sowie Ordnung und Sicherheit zu trennen. Die von der SPD unterstützte Susanne Fischer hatte sich auch in der erneuten Bewerbung durchgesetzt.

Alexandra Adel ist noch Vize-Bürgermeisterin von Genthin

Überraschend war insofern nur die Aufstellung von Alexandra Adel. Die Vize-Bürgermeisterin von Genthin hatte sich im Vorfeld die Unterstützung der Freien Wähler sichern können, obwohl sie bisher in Genthin auf dem Ticket der SPD fuhr und für die Partei auch erfolglos als Bürgermeisterkandidatin kandidiert hatte.

Alexandra Adel (parteilos; rechts), Susanne Fischer (SPD) und Thomas Barz (CDU; 2. v. links) freuen sich über ihre Wahl. Quelle: Benno Rougk

Die parteilose 36-Jährige gilt als karrierebewusst und engagiert und konnte in den zurückliegenden Tagen bei den Vorstellungen in den Fraktionen durchaus Sympathie-Punkte sammeln, wie es aus den Reihen aller Fraktionen heißt.

Das Sozialressort von Brandenburg an der Havel

Das Sozialressort der Stadt Brandenburg, dass seit vielen Jahren von der Fachbereichsleiterin Kerstin Schöbe verwaltet wird, gilt – auch durch die Bündelung mit Jugend, Schule und Sport – als schwerer Tanker, in den das meiste Geld aller Ressorts in der Stadt fließt. Seit Jahren steigen die Ausgaben massiv und das trotz steigender Kaufkraft in der Stadt und sinkender Arbeitslosenzahlen.

Barz und Fischer leben in Brandenburg an der Havel und auch Adel wohnt im Ortsteil Plaue, so dass alle drei Neuen ohne große Eingewöhnung mit der Arbeit in Brandenburg beginnen können.

Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller warb um Vertrauen

Vor der Wahl hatte Scheller in einleitenden Worten um Vertrauen für seine Kandidaten geworben. Scheller: „Mit diesem Team und mit Ihnen als Stadtverordnetenversammlung möchte ich die komplexen Zukunftsherausforderungen zum bestmöglichen Wohl unserer Stadt und unserer Bürgerinnen und Bürger lösen.“ Alle haben Erfahrungen in der Führung von Verwaltungs- und Organisationseinheiten.

Der Stadtverordnete Norbert Langerwisch (Freie Wähler; links) freut sich über die Wahl von Alexandra Adel (parteilos) zur Beigeordneten. Quelle: Benno Rougk

Alexandra Adel kenne als Vize-Bürgermeistern und Fachbereichsleiterin nahezu die gesamte Bandbreite der Kommunalpolitik. Susanne Fischer kümmere „sich auch heute bereits für unsere Stadt und weit darüber hinaus um Ordnung und Sicherheit und muss dafür sorgen, dass alle notwendigen Prozesse und Abläufe mit ausreichenden personellen und sachlichen Ressourcen ausgestattet sind“.

Thomas Barz „kennt schwierige Haushaltslagen und ist bereits Kämmerer und er ist in seinem Landkreis auch für besondere Lagen und Katastrophen verantwortlich“, so Scheller.

Von Benno Rougk