Brandenburg an der Havel: Alkoholisierter Fordfahrer kollidiert mit VW     

Brandenburg/Havel

Ein alkoholisierter Autofahrer hat in Brandenburg an der Havel einen Unfall gebaut. In der Magdeburger Landstraße stieß sein Ford am Samstagabend gegen 22.30 Uhr an der Kreuzung mit der August-Sonntag-Straße mit einem anderen Auto zusammen.

Alle Beteiligten Autoinsassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen, die weiterhin fahrbereit waren, entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro.

Fordfahrer missachtet die Vorfahrt

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei befuhr eine VW-Fahrerin die Magdeburger Landstraße aus Richtung Plaue kommend in Richtung Stadtzentrum. Der 47 Jahre alte Fordfahrer war auf der August-Sonntag-Straße unterwegs aus Richtung Spittastraße. Er überquerte die Kreuzung, um weiter die Straße Am Neuendorfer Sand entlang zu fahren.

Dabei missachtete der Fordfahrer die Vorfahrt des querenden VW. Beide Autos kollidierten Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei in der Atemluft des 47-jährigen Verursachers Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,77 Promille.

Demzufolge wurden der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Die weitere Bearbeitung des Deliktes erfolgt durch die Kriminalpolizei in Brandenburg an der Havel.

