Brandenburg an der Havel

„Ich bin am liebsten vorne am Kunden und berate“, sagt Apothekerin Andrea König. Die 39-Jährige hat in Greifswald Pharmazie studiert, in einer Apotheke in Werder/Havel ihr praktisches Jahr absolviert und im Jahr 2012 ihre Approbation erhalten. Seit 2016 ist sie Mitinhaberin der Apotheke im Gesundheitszentrum in Brandenburg an der Havel – und hat seither auch viel am Schreibtisch zu tun. „Leider“, wie sie sagt.

Apothekerin Andrea König, Mitinhaberin der Apotheke im Gesundheitszentrum OHG in Brandenburg an der Havel. Quelle: Kristin Zander

Typische Frauenberufe

Nicht jeder, der in einer der rund 560 Apotheken im Land Brandenburg arbeitet, ist Apotheker. In der Einrichtung von Andrea König und Katja Semper arbeiten drei Apothekerinnen, eine Pharmazieingenieurin und sechs Pharmazeutisch-Technische Assistentinnen (PTA). Es sind typische Frauenberufe, bestätigt Andrea König: „In meinem Studiengang waren mindestens 90 Prozent Frauen.“

Pharmaziestudium und praktisches Jahr

Apotheker sind die am besten Ausgebildeten. Sie haben vier Jahre lang Pharmazie studiert und das Studium mit dem 2. Staatsexamen beendet. Nach dem praktischen Jahr, das mindestens zur Hälfte in einer öffentlichen Apotheke erfolgen muss, erhalten sie das dritte Staatsexamen. Erst mit der Approbation, der staatlichen Zulassung, dürfen sie sich Apotheker nennen und eine Apotheke führen.

Ein Pharmazeutisch-Technischer Assistent hat eine Berufsausbildung absolviert. „Er ist fit in der Rezepturherstellung und der Arzneimittelausgabe, unter Aufsicht des Apothekers. Es ist rechtlich geregelt, wann bei einer Rezepturherstellung ein Apotheker dabei sein muss“, erläutert Andrea König. „Rechtlich trägt er die gesamte Verantwortung.“

Präparate herstellen, Kunden beraten

Trotz zahlreicher fertiger Arzneimittel wird in Apotheken ganz viel selbst hergestellt. „Das betrifft vor allem Präparate für die Haut, die nach Anweisung des Arztes individuell gefertigt werden, und auch Babyrezepturen, bei denen nur geringe Wirkstoffdosen verwendet werden dürfen“, so Andrea König. Neben der Herstellung von Rezepturen hat die Beratung der Kunden „einen unglaublich hohen Stellenwert“, sagt die Apothekerin über ihre Lieblingsaufgabe. Oft hätten sich die Kunden schon belesen und so ergäben sich schöne Gespräche.

Apotheken wandeln sich

Durch Corona hat sich einiges geändert, nach Einschätzung von Andrea König stecken die Apotheken noch mitten im Wandlungsprozess. „Es sind viele Zusatzleistungen hinzugekommen. Wir hatten auch eine Teststation aufgebaut“, so die Brandenburgerin. Und es sei weitaus schwieriger geworden, an bestimmte Arzneimittel zu gelangen. „Wir müssen dafür jetzt viel mehr Zeit und Recherchearbeit investieren.“

In Apotheken wird in Schichten gearbeitet und oft in Teilzeit. Den Apothekennotdienst, der für die Apotheke im Gesundheitszentrum in Brandenburg alle 17 Tage ansteht, übernehmen die Apotheker. Andrea König hatte ursprünglich zwei Jahre Medizin studiert, bevor sie den Weg zur Apothekerin eingeschlagen hat: „Für mich die richtige Entscheidung.“

Von Maria Kröhnke