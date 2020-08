Brandenburg/H

Kein Balken im Auge, sondern ein Splitter im Daumen ist Stein des Anstoßes. Am 14. Juli arbeitet Kai-Uwe Manzke (59) an einem Hochstand. Dabei macht sich ein stattlicher Fichtenholzsplitter selbstständig und bohrt sich tief in den linken Daumen des Jägers aus Trechwitz.

Ein Stück schaut noch raus. Sein Besitzer sieht keine Chance, ihn herauszuziehen. Er vertraut sich an dem Abend lieber der Rettungsstelle des Brandenburger Klinikums an, wo er auch erfreulich schnell behandelt wird.

Da ist der Daumen schon dick. Der Arzt ist freundlich, betäubt den Daumen mit zwei Spritzen und schneidet. Der Patient schaut weg, sieht nur am Ende die etwa fünf Millimeter lange Splitterspitze. „Das kann nicht alles sein“, sagt er.

Der Daumen wird geröntgt

Der Doktor ist sich offenbar so gut wie sicher, dass er das gesamte Holzstück herausgeholt hat. Er schickt seinen Patienten aber zum Röntgen, um auszuschließen, dass ein Splitterrest im Daumen verblieben ist.

Das Röntgenbild zeigt keinen Befund. Mit einem Daumenverband verlässt Kai-Uwe Manzke das Klinikum, hat dabei aber kein gutes Gefühl, sondern spürt, dass da noch etwas sein muss.

Kein leitender Arzt anwesend

Als er den Verband einige Tage später löst, ist der Schnitt zwar gut verheilt. Doch der Daumen ist dick, blau und eitrig. Der Patient drückt an seinem Finger, Flüssigkeit tritt aus. An einem späteren Tag springt ihm ein 1,5 Zentimeter großer Splitter entgegen. Fichtenholz.

Gerade beim Drücken aus dem Daumen geflutscht: das Stück Fichtenholz, das die Ärzte im Klinikum nicht gefunden und herausgeholt haben. Quelle: Privat

Mit dem Beweisstück in einem Glas möchte der Patient die Angelegenheit mit den Ärzten klären, die ihn behandelt hatten. Der Chirurg ist nicht da, am Empfang ist sein Name kein Begriff. Leitende Ärzte, mit denen er sprechen könnte, seien an diesem späten Nachmittag nicht mehr da, erfährt Manzke.

Der Patient spricht mit befreundeten Ärzten über seinen Fall. Die wundern sich nach seinen Angaben darüber, dass ein derart großer Splitter nicht ertastet und auf dem Röntgenbild gesehen wurde.

Kasse empfiehlt Gedächtnisprotokoll

Manzke fragt seine Krankenkasse, was er tun könne. Die Barmer empfiehlt im, sich seine Röntgenbilder vom Klinikum aushändigen zu lassen und ein Gedächtnisprotokoll anzufertigen. Dem Rat folgt er.

In der Röntgenabteilung bekommt der Patient seine Bilder anstandslos. Das Gespräch mit dem Arzt läuft nach seiner Darstellung weniger gut. Der Röntgenexperte habe sich nicht entschuldigt, sondern ihm erklärt, dass man Holz nicht sehen könne auf dem Bild, weil nach Metall geschaut worden sei.

Er habe sich in dem Gespräch belächelt gefühlt und als der Blöde hingestellt, berichtet der Patient. Kai-Uwe Manzke gibt zu, dass er selbst zwar höflich geblieben, aber doch lauter geworden sei.

Die Bewertung des Klinikums

Das städtische Klinikum hat den Vorgang auf Anfrage der MAZ geprüft und bewertet. Der behandelnde Arzt habe nach seinem Eingriff korrekterweise die Röntgenuntersuchung angeordnet, weil damit dichtes Holz in den Weichteilen erkannt werden könne, erklärt Klinikum-Sprecher Björn Saeger.

„Der Umstand, dass hierbei ein Restsplitter unentdeckt blieb, ist für Herrn Manzke sicher unangenehm und sein Unmut daher menschlich nur allzu verständlich“, räumt das Klinikum ein.

Röntgenbild bringt keine 100 Prozent

Weil der Arzt davon ausging, den Splitter vollständig entfernt zu haben, folgte an dem Abend keine weitere Untersuchung. Zwar hätten weitere bildgebende Verfahren zur Verfügung gestanden. Doch keines biete „einhundertprozentige Sicherheit, Kleinteile dieser Art zu detektieren“, versichert das Klinikum.

Dass der Patient den Splitter noch spürte, ist nach Darstellung des Klinikums kein Hinweis, dass er noch unter der Haut steckt. Der Doktor habe Manzke erklärt, dass weiterhin ein Fremdkörpergefühl bestehen kann, dieses aber zeitnah abklingen sollte.

Falls es nicht abklingt, sollte sich der Patient nochmals vorstellen. Das habe er leider nicht getan. Erst 16 Tage nach dem Eingriff habe er die Rettungsstelle am 30. Juli erneut aufgesucht.

Splitterreste mit geringer Dichte

Björn Saeger bestätigt, dass der Mann zu dem Zeitpunkt an dem Tag niemanden sprechen konnte. Aber er habe einen angeboten bekommen, einen Termin zu einem späteren Zeitpunkt zu vereinbaren.

Der Radiologe habe dem Patienten bei dessen Besuch ein paar Tage später erklärt, dass Splitterreste mit geringer Dichte dem Röntgenverfahren verborgen bleiben könnten.

Neues Gesprächsangebot

„Den beteiligten Ärzten war sehr wohl daran gelegen, die Situation freundlich, sachlich und direkt mit Herrn Manzke zu klären“, betont Saeger. Den Vorwurf einer herablassenden Ausdrucksweise kann das Krankenhaus nicht nachvollziehen und weist ihn daher zurück.

Dass eine Klärung nicht möglich war, lastet das Klinikum dem Patienten an, der auf seinem Standpunkt beharrt und den ärztlichen Erklärungsversuchen keine Aufmerksamkeit geschenkt habe.

Das bis heute ausstehende abschließende Klärungsgespräch bietet das Klinikum Kai-Uwe Manzke nun erneut an. Wenn er es trotz der schief gelaufenen Dinge wünscht.

Von Jürgen Lauterbach