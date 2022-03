Brandenburg/H

Von einem öffentlichen Parkplatz in Hohenstücken ist am Wochenende „ein besonders auffälliger Audi gestohlen worden“, teilte die Polizei am Montag mit. Der Q7 stand verschlossen im Wohngebiet der Christinenstraße.

Der Wagen war am Samstag um 19.30 Uhr abgestellt worden. Als der Besitzer am Sonntag um 23.30 Uhr zum Auto ging, war es fort.

Der Schaden beläuft sich laut Polizeischätzungen auf mehrere Zehntausend Euro. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug wurde eingeleitet und die entsprechende Strafanzeige aufgenommen, heißt es weiter.

Von MAZonline