Brandenburg/H

Der Historische Hafen in Brandenburg an der Havel ist für die schönen Vereinsschiffe bekannt. Besucher können hier auch Fahrten buchen. Das wohl bekannteste Vereinsschiff ist die „Luise“. Damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann, muss einmal im Jahr eine Ausbildungsfahrt stattfinden. Hier können die neuen Schiffsführer ihr Können beweisen. Dazu gehört neben dem An- und Ablegen auch das „Mann über Bord“-Manöver.

Die „Luise“ ist eines der Vereinsschiffe, die am Packhofufer liegen. Das Schiff wurde im Jahr 1910 in der Wiemann-Werft in Brandenburg an der Havel gebaut. Bevor es mit der Ausbildungsfahrt und losgeht, wird das Schiff von Mitgliedern des Vereins ordentlich hergerichtet.

Tatsächlich sind mehr Mitglieder des Vereins da, als ursprünglich geplant. Doch das ist kein Problem. Es gibt zwei Ausbildungsfahrten, da sich zwei neue Schiffsführer beweisen müssen. Unterstützt werden sie nur vom Bootsmann, der Rest des Vereins ist als Gast mit an Bord und wird nicht eingreifen. Zur Sicherheit ist ein Rettungstaucher anwesend.

Problem und Lösung

Die Fahrt geht entspannt los. Das Schiff legt ab und es geht in Richtung Beetzsee. Schon bei der Homeyenbrücke taucht das erste Problem auf. Der Schiffsführer vergisst dem Bootsmann die Anweisung zu geben, den Schornstein herunterzuklappen. Das muss sein, denn die Brücke ist zu niedrig.

Schnell springt der Rettungstaucher ein und erledigt die Aufgabe. Sobald der Beetzsee erreicht ist, wird es interessant. Torsten Kirchhoff, Vorsitzender des Vereins, entledigt sich seiner Kleidung und bereitet sich nur in Badehose und Badeschuhen darauf vor, in das 20 Grad kalte Wasser zu springen. Eine Übung des „Mann über Bord“-Manövers. Der Schiffsführer ahnt nichts.

Der Schornstein des Schiffs muss bei Brücken heruntergeklappt werden. Quelle: Julia Kazmierczak

Ohne Vorwarnung springt Torsten Kirchhoff von Bord. Sofort ertönen die ersten Rufe: „Mann über Bord!“. Der Schiffsführer ist sichtlich überrascht und setzt zum Wenden an. Das Wenden dauert und bei einem echten „Mann über Bord“ wäre die Person wahrscheinlich schon in Schwierigkeiten gekommen.

Der Bootsmann holt den Rettungsring, allerdings ist die Leine verknotet und bis er im Wasser liegt, vergeht eine weitere Minute. Schließlich schwimmt Torsten Kirchhoff fast selbstständig wieder zum Boot zurück. Das nächste Problem: die Leiter ist zu kurz und er wird unter Anstrengung hochgezogen.

Torsten Kirchhoff wird auf das Boot gezogen. Quelle: Julia Kazmierczak

Die Stimmung während des Manövers ist entspannt, immerhin macht der Vorsitzende das Manöver nicht zum ersten Mal. Alle scherzen über die Dinge, die nicht funktionieren. „Jetzt überfahren wir ihn noch fast“, sagt einer, als der Schiff Kirchhoff etwas zu nah kommt.

Alle guten Dinge sind zwei

Sofort wird entschieden: das Manöver muss wiederholt werden. Diesmal fehlt aber natürlich der Überraschungsmoment. Torsten Kirchhoff springt mit einem eleganten Kopfsprung ins Wasser und diesmal wird ihm sofort ein Rettungsring zugeworfen. Mit einer separaten Leine wird er schließlich nach einer Wendung an Bord geholt. Außerdem wird diesmal die längere Leiter genutzt, sodass Kirchhoff alleine an Bord klettern kann.

Beim zweiten Anlauf klappt es besser: Torsten Kirchhoff wird als „Mann über Bord" gerettet. Quelle: Julia Kazmierczak

Carmen Pinkos, ebenfalls Mitglied des Vereins, meldet an, dass sie bei der nächsten Fahrt der „Mann über Bord“ seien möchte. Vorbeifahrenden Schiffen wird zugesichert, dass es sich nur um eine Übung handelt. Am Ende folgt noch eine kurze Auswertung mit Tipps, was beim nächsten Mal besser gemacht werden kann.

Wer Interesse hat kann am 22. August den Historischen Hafen zum „Tag der offenen Tür“ besuchen. Neue Mitglieder sind immer erwünscht. Der Schwimmdampfbagger wird am 20. August zudem zum „Denkmal des Monats“.

Von Julia Kazmierczak