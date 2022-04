Brandenburg/H

Die Ausstellung „Ordnung und Unordnung. Verhandlungen in der Malerei des 21. Jahrhunderts“ von Jan Friedrich ist in der Kunsthalle Brennabor in Brandenburg an der Havel zu sehen. Diese ist somit ab jetzt bis zum 27.Mai für Besucher geöffnet.

In den Werken des technisch versierten Künstlers Jan Friedrich kann man sich wortwörtlich verlieren. Die Eröffnungsrede hielt der Kurator Christian Kneisel, für musikalische Begleitung sorgte DJ Don Hugo.

Details des Meisterschülers in Brandenburg an der Havel zu sehen

Jan Friedrich ist Meisterschüler von Professor Werner Liebmann und hatte schon Ausstellungen in Berlin, in Gleiwitz, Leipzig, Oberhof und China. Friedrich lebt in Berlin und Grenoble und studiert nebenbei an der Humboldt-Universität Slawistik.

Er unternahm mehrere Studienreisen, etwa in die Westukraine, auf den Balkan und nach Russland, die ihn in seiner Kunst inspirierten.

So viele sagenumwobene Details und Anspielungen auf seine eigene Biografie verbergen sich in den großformatigen Gemälden des 34-jährigen Meisterschülers der Kunsthochschule Weißensee. Das Highlight für viele der Anwesenden: das riesige Gemälde mit dem Titel „Mein Deutschland Komplex“.

Bekannte Geschichten in der Kunsthalle Brennabor in Brandenburg an der Havel zu entdecken

„Es konfrontiert uns mit unserer eigenen Geschichte“, sagt Christian Kneisel. Das Bild ähnelt einem Wimmelbild und die kleinen Details sind faszinierend. Gesichter wie Bismarck oder auch der nordische Gott Odin mit seinen beiden Raben sind leicht zu erkennen und unfassbar realistisch dargestellt.

Auch verschiedene Momente aus „Max und Moritz“ und „der Struwwelpeter“ sind vertreten. Im Wald versteckt sich das Lebkuchenhaus der Hexe aus „Hänsel und Gretel“ und im Hintergrund ist eine Szene zu finden, die an „Rapunzel“ erinnert. Besucher verbringen lange Zeit vor dem Bild, in dem Versuch alle Details zu entdecken.

Klassisch mit Ölfarbe auf Leinwand gemalt widmen sich die Bilder der Ausstellung zwei großen Themen: Der Kultur und der Biografie des Künstlers – und der Natur. Der in Berlin geborene Maler fühlt sich in seinem künstlerischen Schaffen dem Realismus verpflichtet.

Viele Emotionen beim Betrachten der Ausstellung in der Kunsthalle Brennabor

Christian Kneisel beschreibt sich selbst in seiner Rede als „Fan“ des jungen Künstlers. Er hofft die Bilder lösen verschiedenste Emotionen bei den Betrachtern aus. Dazu gehören seiner Meinung nach Freude, Wut und Verwunderung, aber „immer auch ein schmunzeln“.

Der Künstler selbst stimmt dem mit einem Grinsen zu. Auch auf den aktuellen Krieg in der Ukraine geht er ein, denn Jan Friedrich hat dorthin viele Verbindungen: „Vor einigen Monaten hätten wir die Bilder anders gesehen.“ Kneisel schwärmt in höchsten Tönen von Jan Friedrich und dessen Talent.

Der Kurator Christian Kneisel hält die Eröffnungsrede. Quelle: Julia Kazmierczak

Der russische Künstler Ilja Repin ist ein Vorbild, dessen Gemälde „Iwan der Schreckliche und sein Sohn“ interpretierte Jan Friedrich auf seine eigene Art.

Christian Kneipel ist überzeugt der 34-Jährige könnte leicht ein Bild des bekannten Künstlers fälschen, „weil er eigentlich alles beherrscht“. Seiner Ansicht nach werden wir noch viel von Jan Friedrich in der Zukunft hören und sehen.

Dankeschön an alle Beteiligten für die Ausstellung in der Kunsthalle Brennabor

Ilia Castellanos bedankt sich im Namen aller bei allen Beteiligten. die geholfen haben, diese Ausstellung möglich zu machen. Diese ist bereits die 101. Ausstellung in der Kunsthalle Brennabor. Kneisel ist überzeugt das die Halle noch viele Jahre bestehen bleiben wird: „Wir werden siegen!“. verkündet er zum Abschluss seiner Rede.

Ilia Castellanos bedankt sich in seiner Rede bei allen Beteiligten. Quelle: Julia Kazmierczak

Die nächste Veranstaltung in Verbindung mit der Ausstellung findet am Samstag, 7.Mai, statt. Hier wird die Kulturtram zwischen dem Stadtmuseum Brandenburg an der Havel und der Kunsthalle Brennabor von 16 Uhr bis 18 Uhr fahren.

Von Julia Kazmierczak