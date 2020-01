Brandenburg

Schreck am Freitagvormittag: Gegen 10 Uhr ist in der Gördenallee ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurde die Pkw-Fahrerin verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau ins Klinikum. Der Unfall passierte in Höhe Abzweig Geranienweg, wo die Autofahrerin die Gleise queren wollte.

Straßenbahn fährt wieder

An ihrem Auto entstand Totalschaden. Es muss abgeschleppt werden. Der Straßenbahnverkehr war für etwa 50 Minuten unterbrochen. In der leicht beschädigten Bahn gab es nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten. Inzwischen rollt die Linie wieder. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern an.

Von Frank Bürstenbinder