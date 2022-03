Brandenburg/H

Bei ihrer Streife stoppten Beamte der Polizeiinspektion Brandenburg am Montag einen Opel, der in der Spittastraße auf dem früheren Stahlwerksgelände entlangfuhr. Da der junge Fahrer Auffälligkeiten für einen möglichen Betäubungsmittelkonsum zeigte, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Dieser Test reagierte positiv auf Cannabis, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde, um die Ordnungswidrigkeit entsprechend zu verfolgen. „Post erhält der Betroffene nun demnächst von der zentralen Bußgeldstelle in Gransee“, heißt es weiter.

Von MAZonline