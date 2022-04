Brandenburg an der Havel: Autofahrer im Drogenrausch

Brandenburg/H

Im Drogenrausch war ein Autofahrer am Sonntagmorgen mit seinem Wagen in Brandenburg an der Havel auf Tour. Polizisten stoppten den Mann in der August-Bebel-Straße. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach kontrollierten die Beamten den Fahrer gegen 8.20 Uhr. Wegen seines auffälligen Verhaltens hätten die Polizisten den Mann einen Drogenschnelltest absolvieren lassen. Dieser sei positiv ausgefallen, und habe den Verdacht auf Konsum bestätigt, teilte die Inspektion mit.

Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen den Autofahrer wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Polizisten aus Brandenburg an der Havel erwischen berauschten Autofahrer

Ein paar Stunden früher war Polizisten in Brandenburg an der Havel bereits ein anderer Autofahrer aufgefallen. Die Beamten hatten den Mann nach Angaben aus der Inspektion kurz vor 3 Uhr in der Plauer Landstraße gestoppt.

Weil der Fahrzeugführer Auffälligkeiten zeigte, musste er einen Drogenschnelltest absolvieren, der positiv ausfiel. Der Mann habe demnach Cannabis konsumiert und sich dann ans Lenkrad gesetzt. Er musste eine Blutprobe abgeben und durfte nicht weiterfahren.

Von MAZonline