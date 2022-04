Brandenburg an der Havel: Autofahrer im Drogenrausch

Brandenburg/H

Ein Autofahrer war am Donnerstagnachmittag unter dem Einfluss von illegalen Drogen mit seinem Wagen in Brandeburg an der Havel unterwegs. Eine Polizeistreife hielt den Ford um 14.39 Uhr in der Märkischen Aue an. Das teilte die Polizeiinspektion am Freitag mit.

Die Beamten hätten wegen des auffälligen Verhaltens des Mannes einen Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser habe positiv auf Amphetamine angeschlagen. Dem Autofahrer sei deswegen die Weiterfahrt verboten worden. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der Ford nicht versichert war.

Von MAZonline