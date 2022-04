Brandenburg an der Havel: Autofahrer unter Drogen unterwegs

Brandenburg/H

Im Drogenrausch war ein Autofahrer am Montagmorgen in Brandenburg an der Havel mit seinem VW Golf auf Tour. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Polizisten stoppten den Mann demnach um 7.15 Uhr in der Krakauer Straße und kontrollierten ihn.

„Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Auffälligkeiten, die auf einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten und boten dem Fahrer einen Drogenschnelltest an“, hieß es aus der Inspektion.

Polizei in Brandenburg an der Havel testet Autofahrer auf Drogen

Der Test habe positiv auf Amphetamine reagiert, weshalb die Beamten eine Blutprobe bei dem Mann anordneten. Zudem verboten sie ihm laut Inspektionsbericht für 24 Stunden das Autofahren.

Die Zentrale Bußgeldstelle des Landes Brandenburg habe jetzt die weitere Bearbeitung dieser Verkehrsordnungswidrigkeit übernommen, teilte die Polizei weiter mit. Unklar ist, ob der Mann schon öfter wegen Drogendelikten erwischt worden ist.

Von MAZonline