Brandenburg/H

Am Freitag kontrollierten Polizeibeamte einen PKW in der Silostraße. Die Frau am Steuer verhielt sich auffällig, was auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeutete.

Der Verdacht der Polizeibeamten bestätigte sich: Der Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine.

Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe durchgeführt.

Von MAZonline