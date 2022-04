Brandenburg an der Havel - Brandenburg an der Havel: Bauarbeiten am Altstädtischen Markt beginnen

Am Altstädtischen Markt beginnen die Bauarbeiten. Für die neue Baumbepflanzung wurden Erdlöcher vorbereitet. Auch Spielgeräte und Bänke sind in Planung. Denkmalschutz erwartet archäologische Funde.