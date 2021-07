Brandenburg an der Havel - Bauherr will neues Wohnquartier in der Steinstraße 2023 fertigstellen

Seit mehr als drei Jahren wird an dem riesigen Gebäudekomplex Steinstraße 22/23 in Brandenburg an der Havel gewerkelt. Nun wechselten die handelnden Personen und es gibt einen festen Eröffnungstermin.