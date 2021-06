Brandenburg/H

Der Jurist Michael Brandt (51, CDU) ist seit nunmehr 16 Jahren als Beigeordneter in Verantwortung im Rathaus. Bis 2015 war er unter anderem für die Ressorts Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr zuständig, zuletzt für Feuerwehr, Rettungswesen sowie Ordnung und Sicherheit. Im kommenden Monat wird er wohl das Rathaus verlassen, weil Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) ihn nicht zur Wiederwahl vorschlägt.

Was war für Sie das prägendste Ereignis ihrer vergangenen 16 Jahre im Rathaus?

Michael Brandt: Da gibt es kein einzelnes Ereignis in dieser langen Zeit. In einer über 1000 Jahre alten Stadt durfte ich 16 Jahre gestalten, darauf bin ich stolz. Vor allem haben wir den Stadtumbau und die Stadtsanierung, die andere in den 1990er-Jahren begonnen haben, zu Ende geführt. Der Stadtkörper ist vom Sanierungsfall zu einem stolzen Ensemble geworden. Insofern waren die kompletten 16 Jahre für mich prägend.

Aber das ging doch nicht von allein, dabei gab es doch auch Schwierigkeiten?

Wir haben schwere Kämpfe ausgetragen, viele mussten dabei lernen umzudenken. Beispielsweise mussten wir Steffen Scheller überzeugen, dass es keine gute Idee wäre, die Johanniskirche abzureißen. Und in der Buga-Vorbereitung wäre es auch keine gute Idee gewesen, die Bäume ringsherum für einen Parkplatz zu fällen. In der gesamtstädtischen Betrachtung kann man aber sagen, wir haben alle gemeinsam viel erreicht für Brandenburg an der Havel.

Stichwort Bundesgartenschau, diese war doch ein Glücksfall.

In der Tat war die Buga ein Kristallisationspunkt und ein Glücksfall für die Stadtentwicklung. Die Idee war spannend mit einem durchgehenden Band und einer Gestaltungslinie. Als Instrument der Stadtentwicklung hat die Schau funktioniert, als Veranstaltung war sie eine Katastrophe. In Summe war sie aber gut für die Stadt.

Daran hatten Sie in ihrer Verantwortung für die Stadtentwicklung auch einen Anteil.

Die Arbeit vor allem in der Vorbereitung hat mich gleichwohl fast zehn Jahre lang geprägt. Bei den Investitionen haben wir eine Punktlandung hingelegt, sind im zeitlichen und finanziellen Rahmen geblieben. Dass es in der Durchführung nicht geklappt hat, dafür kann man niemandem einen Vorwurf machen. Der Ansatz, fünf Standorte gleichzeitig bespielen zu können, war zu optimistisch. Man hat nur einmal Einnahmen, aber fünfmal Ausgaben. Daraus wird auch die Deutsche Bundesgartenschaugesellschaft ihre Lehren gezogen haben. In der Zukunft müsste man bei ähnlichen Experimenten entweder den Durchführungshaushalt konsequent subventionieren oder die Veranstaltungen besser bündeln.

Die Buga war ein gemeinsames Ziel, auf das alle gemeinsam hingearbeitet haben. Gibt es heute noch eine Vision für die Stadt?

Ich glaube, viele Menschen arbeiten daran, aber sie ist noch nicht da. Nach 2015 gab es den Buga-Blues – wie ich ihn immer nenne – und es hat ein allgemeines Irrlichtern angefangen, welches teilweise bis heute anhält. Das merkt man am Packhof. Die damalige Variante mit dem großen Hotel war nicht so gründlich vorbereitet und ist prompt danebengegangen. Jetzt gibt es die große Suche für neue Ideen nach 2030. Insofern ist es auch gut, dass es nun einen Wechsel beim Personal an der Rathausspitze gibt. Nun sollen mal andere ran.

Sie gehen also ohne Groll?

Absolut, ich habe in der Zeit sehr viele Menschen kennengelernt, auch aus unterschiedlichen Positionen heraus. Dabei ist mir aufgefallen, dass es eine statistische Gleichverteilung von Frauen und Männern in allen Parteien gibt, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Das konzentriert sich nicht nur in einer Partei, sondern geht über Parteigrenzen hinweg. Ich habe Menschen kennengelernt, die ihren gefestigten Standpunkt plötzlich über Bord geworfen haben. Es gab aber auch solche, von denen ich vorher nicht erwartet habe, dass sie verlässliche Partner sind. Es gibt überall anständige Menschen. Leider wird in der Kommunalpolitik immer das Trennende betont. Das Gemeinsame hingegen geht verloren, manche Vorturner in den Fraktionen spielen da auch keine gute Rolle.

Was ist Ihnen in Ihrer Rathauszeit nicht gelungen?

Als Mensch ist man immer begrenzt, das habe ich lernen müssen, nachdem ich im Alter von 35 Jahren ins Amt gekommen bin. Manche Kämpfe hätte ich nicht zwingend führen müssen, auch manche Gräben hätte ich nicht aufreißen müssen. In Zukunft werde ich mehr nach dem Kompromiss suchen.

Was war Ihr größter Fehler?

Ich war zu lange der „Schildknappe“ für andere, die im Hintergrund daraus ihre Vorteile gezogen haben.

Sie meinen Frau Tiemann...

Ich abstrahiere bewusst von Personen.

Was hätten Sie gerne noch erreicht oder umgesetzt?

Ich hätte gerne das Wohlfahrtsforum zu einem echten Kultur- und Museumsstandort entwickelt. Das Grundstück habe ich nicht für entbehrlich gehalten, und hätte es nicht an einen Dritten verkauft. Ich meine das gesamte Ensemble, das ich mit allen Facetten entwickelt hätte, nicht nur für ein Heimatmuseum. Das hätte in 100 Jahren der Stadt noch zur Ehre gereicht.

Sie waren auch für die Feuerwehr zuständig. Hinterlassen Sie diese in einem guten Zustand?

Die Feuerwehr ist einsatzfähig, ich kann sie guten Gewissens übergeben. Die gemeinsame Leitstelle scheint auf einem guten Weg zu sein, es war auch ein langer Prozess. Andere werden nun entscheiden, was mit dem Rettungsdienst passiert, der demnächst neu ausgeschrieben wird. Ich hoffe, dass es ermöglicht wird, auch starke Partner aus dem Ehrenamt zu erhalten. Man kann nicht nur sagen, DRK und die Johanniter sind wichtig, man muss sie auch einbinden.

Was haben Sie nun für Pläne?

Ich freue mich auf neue Aufgaben als Laufbahnbeamter. Ich bleibe mit meiner Familie in der Stadt wohnen, gehe insgesamt sehr zufrieden aus dem Rathaus und werde künftig auch keine Ehrenämter anstreben. In der Stadtpolitik will ich keine Rolle mehr spielen.

