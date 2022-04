Brandenburg/H

Die Hitze ist schuld. In der Dachbox eines VW Golf aus Sachsen wurde es dermaßen heiß, dass sich der Kunststoff der beiden Kanister ausdehnte und Benzin auslief. Die Brandenburger Berufsfeuerwehr konnte am Dienstag womöglich Schlimmeres verhindern.

Einem Passanten war der strenge Benzin-Geruch an dem Auto mit Meißener Kennzeichen aufgefallen, dass seit ein paar Tagen an der Krakauer Straße stand. Er alarmierte die Feuerwehr, die am frühen Nachmittag anrückte.

Mit einem Brecheisen stemmte ein Feuerwehrmann die abgeschlossene Box auf – und sah das Desaster. In der Box war alles durchtränkt von Sprit. In einer Ecke fand die brennbare Flüssigkeit den Weg ins Freie und tropfe am Heck des Golf auf die Straße.

Die beiden Kanister hatten der Hitze in der Dachbox nicht standgehalten. Quelle: Heiko Hesse

„So etwas passiert, wenn man Kanister ganz füllt und der Hitze aussetzt“, sagte Einsatzleiter Jan Lehnhardt. Das könne auch passieren, wenn Kanister im Kofferraum lagern.

Feuerwehr Brandenburg an der Havel sichert die Kanister

Die Feuerwehr streute Bindemittel auf die Lache und nahm die kaputten Kanister mit. Aufgabe der Polizei war es noch, den Halter des Golf zu ermitteln.

Von Heiko Hesse