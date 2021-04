Brandenburg/H

Der Weg ist freigemacht für eine künftige Zusammenarbeit von CDU, SPD und Freien Wählern im Rathaus von Brandenburg an der Havel. Die Stadtverordnetenversammlung hat an diesem Mittwoch mit 25:21 Stimmen einer Satzungsänderung zugestimmt, so dass künftig vier statt drei Beigeordnete an der Seite von Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) Politik im Rathaus machen können.

Die Stadtverordneten haben somit die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, damit die drei beteiligten Fraktionen jeweils einen zusätzlichen Beigeordneten bekommen können, wenn die beiden amtierenden Beigeordneten Wolfgang Erlebach (Linke) und Michael Brandt (CDU) nicht mehr zur Wahl stehen. Bürgermeister Michael Müller (parteilos) ist bereits als Beigeordneter in Amt und Würden.

8000 Euro Grundgehalt

Die drei Fraktionen können somit den verabredeten Proporz an der Brandenburger Verwaltungsspitze erreichen, obwohl deren Politiker die Schaffung einer vierten, mit der Besoldungsstufe B 2 dotierten Beigeordnetenstelle auch in der jüngeren Vergangenheit wiederholt abgelehnt hatten. Sie ist verbunden mit einem Grundgehalt von rund 8000 Euro brutto pro Monat ohne Zulagen.

In der Abstimmung über die dafür notwendige Änderung der Hauptsatzung erreicht das neue Rathaus-Bündnis am 28. April die erforderliche Mehrheit. Aus dem geplanten Bündnis von CDU, SPD und Freien Wählern scherte bei der namentlichen Abstimmung nur Hanswalter Werner von der SPD aus und votierte gegen den Zusatzposten in der Verwaltungsspitze. Die Fraktionen von Linken, Bündnisgrünen, AfD und FDP stimmten geschlossen dagegen.

Die von Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) vorgelegte Beschlussvorlage lässt machtpolitische Motive der Satzungsänderung außer Acht. Dort findet sich eine Begründung, die auch für vergangene oder künftige Jahre getaugt hätte (s. Infobox). Scheller sagt, dass die Verwaltungsarbeit mit der breiteren Aufstellung deutlich schlagkräftiger werde.

Die offizielle Begründung für den Zusatzposten Wenn die Stadt ihre Hauptsatzung ändert, muss es dafür nicht nur eine Mehrheit geben, sondern auch eine Begründung. Die MAZ zitiert im Folgenden die Aneinanderreihung der Allgemeinplätze. „Die Änderungen der Hauptsatzung und des Stellenplans sind möglich. Sie sind erforderlich, weil die Stadt in den nächsten Jahren vor großen Herausforderungen steht. Diese ergeben sich insbesondere aus den Chancen der wachsenden Stadt Brandenburg an der Havel aber auch aus damit verbundenen komplexen Aufgaben, aus der Verkehrsentwicklung, aus der Entwicklung von Gewerbe-/Industrie- und Wohnbauflächen, die Auswirkungen auf die gesamte Stadtgesellschaft hat und nicht zuletzt auch aus der Modernisierung und Digitalisierung der Gesellschaft und der Verwaltung. So werden auch die weitere Entwicklung der Schulinfrastruktur und die weichen Standortfaktoren an Bedeutung gewinnen.“

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Britta Kornmesser bekannte sich dazu, dass es „um Macht geht“. Die SPD wolle aber die Stadtverordneten stärken, Brücken bauen, ein besseres Verhältnis zur SVV erreichen. Kornmesser räumte ein, dass es bei politischen Wahlbeamten nur eingeschränkt um Bestenauslese gehe. Die zusätzliche Beigeordnetenstelle ist für Kornmesser das Fundament für die künftige Zusammenarbeit. „Wir wollen es probieren“, sagt die SPD-Fraktionschefin.

„Wir brauchen Führung“

CDU-Fraktionschef Jean Schaffer und Dirk Stieger (Freie Wähler) argumentieren, die Stadt benötige Fachleute an der Spitze der Verwaltung, um den vielfältigen Ansprüchen gerecht zu werden. Potsdam und Cottbus seien an der Verwaltungsspitze schon entsprechend stark aufgestellt, so Stieger. „Wir brauchen Führung“, sagt der Rechtsanwalt, der von vielen Untätigkeitsklagen gegen die Stadt spricht.

Kommunalpolitiker der anderen Fraktionen greifen die Pläne des Dreiergestirns aus CDU, SPD und Freien Wählern scharf an.

„Trauerspiel“

Klaus Hoffmann (Grüne) spricht von einem Trauerspiel, einem Abgesang auf die politische Glaubwürdigkeit, Machtgerangel der drei künftigen Bündnispartner und unfassbarer Ignoranz den Bürgern gegenüber. René Kretzschmar (Linke) und weitere Stadtverordnete vermissen jede inhaltliche Begründung aus den Reihen der neuen Mehrheit. Axel Brösicke (AfD) kritisiert die „traurige Geschichte vom Kaufen einer Koalition“. Herbert Nowotny klagt: „Diese Entscheidung wird ausschließlich wegen des Parteienproporzes getroffen.“

Für die SPD soll, soweit bekannt, der Unterbezirksvorsitzende Daniel Keip und für die Freien Wähler Uwe Freimuth im Herbst als Beigeordneter ins Rathaus wechseln. Die CDU hat ihren Favoriten noch nicht benannt.

Von Jürgen Lauterbach