Brandenburg an der Havel: Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall in Kirchmöser

Brandenburg/H

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag im Brandenburger Ortsteil Kirchmöser einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau rammte beim Rückwärtsfahren mit ihrem Wagen ein parkendes Auto. Das teilte die Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel am Mittwoch mit.

Demnach fuhr die Frau um 16.45 Uhr rückwärts von einem Grundstück in der Seestraße auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem anderen Fahrzeug, das dort parkte. Dabei wurde sie lauf Polizei von einer Polizistin außer Dienst beobachtet, die sofort ihre Kollegen zu Hilfe rief.

Den Beamten sei dann der Alkoholgeruch bei der Autofahrerin aufgefallen, heißt es im Polizeibericht. „Darüber hinaus zeigte die Fahrerin Ausfallerscheinungen, die den Verdacht begründeten, sie würde unter berauschenden Mitteln stehen“, so die Inspektion. Das habe sich dann bei einem Drogenschnelltest auch bestätigt.

Kriminalpolizei in Brandenburg an der Havel ermittelt

„Neben einer Blutprobe musste die Frau ihren Führschein und auch ihre Fahrzeugschlüssel abgeben, um eine weitere Fahrt zu unterbinden“, teilte die Polizei weiter mit. Jetzt ermittele die Kripo in dem Fall.

Von MAZonline