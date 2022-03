Brandenburg/H

Einem Zeugen fiel am Montagabend gegen 23 Uhr in der Fontanestraße ein Pkw Mercedes auf, dessen Fahrerin in sehr auffälliger Weise in Schlangenlinien und mit Touchieren des Bordsteins unterwegs war.

Der Mann informierte die Polizei. Die Beamten stoppten daraufhin eine ältere Dame, die sage und schreibe 2,13 Promille pustete. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen.

Jedoch sollte dieses nicht die letzte Begegnung mit der Polizei an diesem Abend sein, denn nur eine Stunde später, trafen die Beamten die Fahrerin erneut in ihrem Pkw an. Es erfolgte eine zweite Blutprobe und nun auch die Sicherstellung ihrer Fahrzeugschlüssel, um eine dritte Trunkenheitsfahrt zu verhindern,

Von MAZ